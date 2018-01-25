Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 28 января 2019 года, понедельник , 13:43:00 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    65.92 0    74.63 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1281.03 Мб информации:

  • 541874 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Сланец

До 60 и ниже: американские сланцевики в ужасе от дешевой нефти

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 28.01.19, Москва, 09:31     Нынешние цены на нефть абсолютно не устраивают американских сланцевых производителей. Стоимость WTI должна стабильно держаться около 60 долларов за баррель, в противном случае инвестиции в этот сектор придется свернуть, заявил глава Hess — одной из ведущих сланцевых компаний в США. Аналитики и участники рынка уверены: дешевая нефть грозит сланцевикам повторением ценового кризиса 2015 года и новой волной банкротств.
 
Обвал нефти
 
Пик нефтяного ралли пришелся на конец сентября и начало октября прошлого года: рынку обещали 100 долларов за баррель и выше, но уже менее чем через месяц от оптимизма не осталось и следа. Цены упали на четверть: марка Brent, которая котировалась по 85 долларов за баррель, сегодня торгуется на уровне 60 долларов.
Одна из основных причин такого развития событий — избыток предложения: к концу года добыча превышала спрос на 0,4 миллиона баррелей в сутки. Сейчас цены в очередной раз обвалились. Котировки подкосило снижение прогноза МВФ по росту глобальной экономики до минимумов за три года.
 
Лондонская Brent стоит около 61 доллара за баррель, а нефть еще одной эталонной марки — западнотехасская WTI — котируется в районе 52 долларов (в ходе серии обвалов в ноябре и декабре цена опускалась и до 42 долларов).
 
Ниже уже не надо
 
Нынешнее "хрупкое восстановление" и близость стоимости американской нефти к критическим 50 долларам за баррель особенно нервирует сланцевых производителей. Большинство их проектов нерентабельны при такой цене.
 
В конце ноября Трамп приветствовал падение нефтяных котировок, поблагодарив за это Саудовскую Аравию, и призвал "опускаться ниже".
 
Уже тогда было ясно, что американским нефтяникам радоваться особо нечему: низкие цены грозят подкосить развитие бизнеса сланцевиков, вынуждая их сокращать капитальные затраты и вложения в инфраструктуру.
 
Режут бюджеты
 
С декабря производители "сланца" вошли в режим жесткой экономии, урезав бюджеты на 2019-й — впервые за последние три года. Крупные сланцедобытчики Centennial Resource Development, Diamondback Energy и Parsley Energy сократили годовые расходы примерно на 15 процентов.
 
"Для запуска новых проектов цена WTI должна стабильно держаться в районе 60 долларов за баррель", — подчеркнул глава одной из крупнейших американских сланцевых компаний Hess Джон Хесс на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Именно столько нужно сланцевикам, чтобы запускать новые проекты. Если котировки опускаются ниже, инвестиции нецелесообразны.
 
Впрочем, даже при благоприятной ценовой конъюнктуре потенциал сланцевой добычи жестко ограничен. По прогнозу Хесса, в ближайшие годы у сланцевиков есть все шансы нарастить долю в глобальном предложении до десяти процентов, но затем рост прекратится — в связи с выработкой запасов.
 
Между тем, как показало исследование The Wall Street Journal, сланцевики и сегодня не блещут продуктивностью. Проанализировав около 16 тысяч скважин в Техасе и Северной Дакоте, издание пришло к выводу: крупнейшие американские компании добывают заметно меньше сланцевой нефти и газа, чем обещали инвесторам. Таким образом, рентабельность освоения запасов углеводородов методом гидроразрыва пласта оказалась под большим вопросом.
 
Скважины истощаются
 
Один из крупнейших игроков глобального нефтяного рынка, нефтесервисная Schlumberger, тоже полна пессимизма. Глава компании Паал Кибсгаард предупредил: сегодняшнее сокращение вложений обернется снижением объема буровых работ.
Компания Schlumberger проводит изыскательские работы на площадке Приобского нефтяного месторождения
 
Кроме того, особенность этой отрасли — быстрое истощение скважин. Вскоре после завершения бурения добыча на сланцевых месторождениях резко падает, и о первоначальной производительности можно только вспоминать.
 
Чтобы это компенсировать, компании должны увеличивать число новых скважин, что нереально без дополнительных расходов, отмечает Кибсгаард. А инвесторы продают акции компаний, увеличивших буровые бюджеты, — ведь рассчитывать на рост котировок таких бумаг не приходится. В результате сокращение инвестпрограмм в отрасли все больше ускоряется.
 
Аналитики предупреждают: если цена WTI не поднимется выше 60 долларов за баррель, очень скоро сланцевики столкнутся с новой волной банкротств, подобно той, что прокатилась по рынку в 2015 — 2017 годах.
 
Наталья Дембинская.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559553/

Эксперты посчитали, сколько майнеры могут приносить бюджетуНа Украине предсказали последствия завершения газового контракта с Россией
Просмотров: 378
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

До 60 и ниже: американские сланцевики в ужасе от дешевой нефти

«Нефть России», 28.01.19, Москва, 09:31    Нынешние цены на нефть абсолютно не устраивают американских сланцевых производителей. Стоимость WTI должна стабильно держаться около 60 долларов за баррель, в противном случае инвестиции в этот сектор придется свернуть, заявил глава Hess — одной из ведущих сланцевых компаний в США. Аналитики и участники рынка уверены: дешевая нефть грозит сланцевикам повторением ценового кризиса 2015 года и новой волной банкротств.
 
Обвал нефти
 
Пик нефтяного ралли пришелся на конец сентября и начало октября прошлого года: рынку обещали 100 долларов за баррель и выше, но уже менее чем через месяц от оптимизма не осталось и следа. Цены упали на четверть: марка Brent, которая котировалась по 85 долларов за баррель, сегодня торгуется на уровне 60 долларов.
Одна из основных причин такого развития событий — избыток предложения: к концу года добыча превышала спрос на 0,4 миллиона баррелей в сутки. Сейчас цены в очередной раз обвалились. Котировки подкосило снижение прогноза МВФ по росту глобальной экономики до минимумов за три года.
 
Лондонская Brent стоит около 61 доллара за баррель, а нефть еще одной эталонной марки — западнотехасская WTI — котируется в районе 52 долларов (в ходе серии обвалов в ноябре и декабре цена опускалась и до 42 долларов).
 
Ниже уже не надо
 
Нынешнее "хрупкое восстановление" и близость стоимости американской нефти к критическим 50 долларам за баррель особенно нервирует сланцевых производителей. Большинство их проектов нерентабельны при такой цене.
 
В конце ноября Трамп приветствовал падение нефтяных котировок, поблагодарив за это Саудовскую Аравию, и призвал "опускаться ниже".
 
Уже тогда было ясно, что американским нефтяникам радоваться особо нечему: низкие цены грозят подкосить развитие бизнеса сланцевиков, вынуждая их сокращать капитальные затраты и вложения в инфраструктуру.
 
Режут бюджеты
 
С декабря производители "сланца" вошли в режим жесткой экономии, урезав бюджеты на 2019-й — впервые за последние три года. Крупные сланцедобытчики Centennial Resource Development, Diamondback Energy и Parsley Energy сократили годовые расходы примерно на 15 процентов.
 
"Для запуска новых проектов цена WTI должна стабильно держаться в районе 60 долларов за баррель", — подчеркнул глава одной из крупнейших американских сланцевых компаний Hess Джон Хесс на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Именно столько нужно сланцевикам, чтобы запускать новые проекты. Если котировки опускаются ниже, инвестиции нецелесообразны.
 
Впрочем, даже при благоприятной ценовой конъюнктуре потенциал сланцевой добычи жестко ограничен. По прогнозу Хесса, в ближайшие годы у сланцевиков есть все шансы нарастить долю в глобальном предложении до десяти процентов, но затем рост прекратится — в связи с выработкой запасов.
 
Между тем, как показало исследование The Wall Street Journal, сланцевики и сегодня не блещут продуктивностью. Проанализировав около 16 тысяч скважин в Техасе и Северной Дакоте, издание пришло к выводу: крупнейшие американские компании добывают заметно меньше сланцевой нефти и газа, чем обещали инвесторам. Таким образом, рентабельность освоения запасов углеводородов методом гидроразрыва пласта оказалась под большим вопросом.
 
Скважины истощаются
 
Один из крупнейших игроков глобального нефтяного рынка, нефтесервисная Schlumberger, тоже полна пессимизма. Глава компании Паал Кибсгаард предупредил: сегодняшнее сокращение вложений обернется снижением объема буровых работ.
Компания Schlumberger проводит изыскательские работы на площадке Приобского нефтяного месторождения
 
Кроме того, особенность этой отрасли — быстрое истощение скважин. Вскоре после завершения бурения добыча на сланцевых месторождениях резко падает, и о первоначальной производительности можно только вспоминать.
 
Чтобы это компенсировать, компании должны увеличивать число новых скважин, что нереально без дополнительных расходов, отмечает Кибсгаард. А инвесторы продают акции компаний, увеличивших буровые бюджеты, — ведь рассчитывать на рост котировок таких бумаг не приходится. В результате сокращение инвестпрограмм в отрасли все больше ускоряется.
 
Аналитики предупреждают: если цена WTI не поднимется выше 60 долларов за баррель, очень скоро сланцевики столкнутся с новой волной банкротств, подобно той, что прокатилась по рынку в 2015 — 2017 годах.
 
Наталья Дембинская.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Ноябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Декабрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Январь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   