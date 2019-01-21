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Инвестиции, финансы

Эксперты посчитали, сколько майнеры могут приносить бюджету

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«Нефть России», 28.01.19, Москва, 09:18     Создание "криптодолины" в РФ может потенциально, с учётом имеющихся резервов электроэнергии, приносить до 70 миллиардов рублей ежегодного дохода в бюджет государства только по статье НДС за потребляемое электричество, следует из расчётов международной инфраструктурно-майнинговой компании BitCluster.
 
Тема создания в России "криптодолины", или "криптоофшора", впервые была поднята в феврале. Тогда замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин предлагает создать в России специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой. Ведомство рассматривало, по его словам, возможность реализации организованных торгов во Владивостоке и Калининграде. Позднее, появлялись предложения разместить криптодолины в Крыму, Калининградской области, Приморском крае, на острове Русском.
 
Эксперты BitCluster указывают, что государственная прибыль от майнинга очевидна, поскольку платежи за электроэнергию облагаются НДС - теперь в 20%. Их данные основаны на расчетах потребления электроэнергии одного типичного устройства для майнинга - Antminer S9i, которое составляет 1,350 кВт.ч. Так, все выпущенные на сегодня такие устройств (740 тысяч) составили бы мощность электропотребления около 1 ГВт, и при цене электроэнергии 2 рубля за кВт.ч поступления по НДС от них составили бы 292 миллиона рублей в месяц.
"В 2018-м году профицит электроэнергии в России составлял 20 ГВт, что позволяет задействовать 14,8 миллиона устройств типа Antminer S9i. Благодаря НДС бюджет страны ежегодно может пополняться примерно на 70 миллиардов рублей", - указывается в документе.
 
Объем первоначальных инвестиций в проект криптодолины, по расчетам экспертов, может составить около 1 миллиарда рублей. Но, по их мнению, в России достаточно предпринимателей в сфере майнинга, готовых вложить средства в развитие криптодолины.
 
По словам основателя компании BitCluster Сергея Арестова, Россия - страна с огромным потенциалом для развития майнинга. Он считает, что российские гидроэлектростанции могут стать системообразующей базой криптодолины, вокруг которой можно разместить майнинговые центры и инфраструктуру блокчейн-парков. "Благодаря проекту в регионе размещения будут созданы до тысячи рабочих мест", - приводятся его слова в сообщении.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559552/

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Эксперты посчитали, сколько майнеры могут приносить бюджету

«Нефть России», 28.01.19, Москва, 09:18    Создание "криптодолины" в РФ может потенциально, с учётом имеющихся резервов электроэнергии, приносить до 70 миллиардов рублей ежегодного дохода в бюджет государства только по статье НДС за потребляемое электричество, следует из расчётов международной инфраструктурно-майнинговой компании BitCluster.
 
Тема создания в России "криптодолины", или "криптоофшора", впервые была поднята в феврале. Тогда замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин предлагает создать в России специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой. Ведомство рассматривало, по его словам, возможность реализации организованных торгов во Владивостоке и Калининграде. Позднее, появлялись предложения разместить криптодолины в Крыму, Калининградской области, Приморском крае, на острове Русском.
 
Эксперты BitCluster указывают, что государственная прибыль от майнинга очевидна, поскольку платежи за электроэнергию облагаются НДС - теперь в 20%. Их данные основаны на расчетах потребления электроэнергии одного типичного устройства для майнинга - Antminer S9i, которое составляет 1,350 кВт.ч. Так, все выпущенные на сегодня такие устройств (740 тысяч) составили бы мощность электропотребления около 1 ГВт, и при цене электроэнергии 2 рубля за кВт.ч поступления по НДС от них составили бы 292 миллиона рублей в месяц.
"В 2018-м году профицит электроэнергии в России составлял 20 ГВт, что позволяет задействовать 14,8 миллиона устройств типа Antminer S9i. Благодаря НДС бюджет страны ежегодно может пополняться примерно на 70 миллиардов рублей", - указывается в документе.
 
Объем первоначальных инвестиций в проект криптодолины, по расчетам экспертов, может составить около 1 миллиарда рублей. Но, по их мнению, в России достаточно предпринимателей в сфере майнинга, готовых вложить средства в развитие криптодолины.
 
По словам основателя компании BitCluster Сергея Арестова, Россия - страна с огромным потенциалом для развития майнинга. Он считает, что российские гидроэлектростанции могут стать системообразующей базой криптодолины, вокруг которой можно разместить майнинговые центры и инфраструктуру блокчейн-парков. "Благодаря проекту в регионе размещения будут созданы до тысячи рабочих мест", - приводятся его слова в сообщении.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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