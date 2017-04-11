«Нефть России», 28.01.19, Москва, 09:06 Предложение о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения больше не рассматривается в правительстве. По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Козака, "эта идея отменена и рассматриваться не будет".



Об этом он заявил в комментариях телеканалу "Россия 24".



"Одновременно с решением многих социально-экономических проблем, в том числе тех, которые ложатся нагрузкой на плечи потребителей, было принято решение снять с рассмотрения этот проект на неопределенный срок. Пока в ближайшее время возвращаться к этому проекту не будем. Можно сказать, что эта идея отменена и она рассматриваться в ближайшее время не будет".



В комментариях журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак также пояснил, что к увеличению финансовой нагрузки приведет рост, в частности рост НДС, поэтому идея о дифференциации отложена на неопределенный срок и, по его словам, на текущий момент "вопрос закрыт":



"Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще, вернемся мы или не вернемся, бесполезно. В текущем году и, может, на ближайшее будущее, дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая – это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг. Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559551/ Источник: Вести ← Снятие санкций с "РусАла". Обобщение Эксперты посчитали, сколько майнеры могут приносить бюджету → Новости net.finam.ru