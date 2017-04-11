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Электроэнергетика

Козак: правительство отказалось от рассмотрения введения социальных норм энергопотребления

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«Нефть России», 28.01.19, Москва, 09:06     Предложение о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения больше не рассматривается в правительстве. По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Козака, "эта идея отменена и рассматриваться не будет".
 
Об этом он заявил в комментариях телеканалу "Россия 24".
 
"Одновременно с решением многих социально-экономических проблем, в том числе тех, которые ложатся нагрузкой на плечи потребителей, было принято решение снять с рассмотрения этот проект на неопределенный срок. Пока в ближайшее время возвращаться к этому проекту не будем. Можно сказать, что эта идея отменена и она рассматриваться в ближайшее время не будет".
 
В комментариях журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак также пояснил, что к увеличению финансовой нагрузки приведет рост, в частности рост НДС, поэтому идея о дифференциации отложена на неопределенный срок и, по его словам, на текущий момент "вопрос закрыт":
 
"Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще, вернемся мы или не вернемся, бесполезно. В текущем году и, может, на ближайшее будущее, дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая – это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг. Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559551/

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Козак: правительство отказалось от рассмотрения введения социальных норм энергопотребления

«Нефть России», 28.01.19, Москва, 09:06    Предложение о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения больше не рассматривается в правительстве. По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Козака, "эта идея отменена и рассматриваться не будет".
 
Об этом он заявил в комментариях телеканалу "Россия 24".
 
"Одновременно с решением многих социально-экономических проблем, в том числе тех, которые ложатся нагрузкой на плечи потребителей, было принято решение снять с рассмотрения этот проект на неопределенный срок. Пока в ближайшее время возвращаться к этому проекту не будем. Можно сказать, что эта идея отменена и она рассматриваться в ближайшее время не будет".
 
В комментариях журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак также пояснил, что к увеличению финансовой нагрузки приведет рост, в частности рост НДС, поэтому идея о дифференциации отложена на неопределенный срок и, по его словам, на текущий момент "вопрос закрыт":
 
"Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще, вернемся мы или не вернемся, бесполезно. В текущем году и, может, на ближайшее будущее, дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая – это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг. Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет".
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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