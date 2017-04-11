|
Новости oilru.com
Электроэнергетика
Козак: правительство отказалось от рассмотрения введения социальных норм энергопотребления
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-15
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 28.01.19, Москва, 09:06 Предложение о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения больше не рассматривается в правительстве. По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Козака, "эта идея отменена и рассматриваться не будет".
Об этом он заявил в комментариях телеканалу "Россия 24".
"Одновременно с решением многих социально-экономических проблем, в том числе тех, которые ложатся нагрузкой на плечи потребителей, было принято решение снять с рассмотрения этот проект на неопределенный срок. Пока в ближайшее время возвращаться к этому проекту не будем. Можно сказать, что эта идея отменена и она рассматриваться в ближайшее время не будет".
В комментариях журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак также пояснил, что к увеличению финансовой нагрузки приведет рост, в частности рост НДС, поэтому идея о дифференциации отложена на неопределенный срок и, по его словам, на текущий момент "вопрос закрыт":
"Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще, вернемся мы или не вернемся, бесполезно. В текущем году и, может, на ближайшее будущее, дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая – это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг. Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет".