«Нефть России», 28.01.19, Москва, 02:55 Позитивная январская динамика для рубля может сохраниться и в последующие дни - при благоприятном внешнем фоне. При этом в США обсуждают приостановление шатдауна, ответственность за который здесь, вопреки обыкновению, не стали перекладывать на Москву.



Статистический компромисс



Опускавшийся на этой неделе ниже отметки 66 руб./$ - при поддержке налогового периода и нефтяных цен - курс российской валюты пока продолжает сохранять позитивную динамику января. В пятницу к 16:30 мск на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" она регистрировалась на уровне 66,1225 руб./$ при фьючерсах на нефть Brent $61,17 за баррель против аналогичных показателей 66,3075 руб./$ и $62,01 неделей ранее.



При этом, наряду с другими внешнеполитическими факторами, вроде того же шатдауна или Брекзита, рынки также обеспокоило резкое обострение ситуации в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуаидо в среду провозгласил себя врио президента - при поддержке США и ряда латиноамериканских государств. В ответ возглавляющий страну с 2013 г. Николас Мадуро обвинил его в попытке госпереворота, а министр обороны Владимир Падрино Лопес заверил, что армия останется верна действующим властям.



Но если в таких условиях, заметил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, экспорт венесуэльской нефти, уже сократившийся до 1,1 млн баррелей в сутки, будет приостановлен, цена Brent достигнет диапазона $65-70 и рубль получит подкрепление, хотя снижения курса ниже 65 руб./$ не ожидается. Однако в отсутствие роста нефтяных цен пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 66-67.



Также на следующей неделе национальную валюту будет поддерживать налоговый период, хотя объем выплат сократится примерно на 70% по сравнению с уровнем истекшей недели. Впрочем, укрепление рубля представляется временным, и в течение 2-3 месяцев рынок снова увидит курс 68 руб./$, сообщил Ващенко.



Тогда как аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук, напротив, допустил, что политический кризис в Венесуэле способен стать фактором риска для рубля, например в случае прямого столкновения между США и Россией, также имеющей свои интересы в Венесуэле, прежде всего в нефтяной сфере. И здесь для сохранения стабильности необходима сдержанная реакция властей РФ, оговорил Кравчук.



Наряду с прочим, на следующей неделе, напомнил он, 30 января также ожидается заседание ФРС. По его итогам процентная ставка, очевидно, останется без изменений, но комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла обозначат довольно мягкую позицию, а значит, доллар будет слабеть. При сохранении благоприятной внешней конъюнктуры российская валюта может укрепиться в последующие дни до 65-65,50 руб./$, предположил эксперт.



Как уведомил в пятницу Банк России, с 1 февраля также планируется возобновить отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. В связи с этим ежедневный объем покупок валюты увеличится на 2,8 млрд руб. При том, что с 15 января по 6 февраля Минфин запланировал покупки в объеме 265,8 млрд руб. до 15,6 млрд в день.



Пока, уточнил Георгий Ващенко, действия ЦБ на курс существенно не влияют, поскольку доля покупок не превышает 5% от торгового оборота на бирже. К закупкам валюты для Минфина, отметил Вадим Кравчук, участники рынка начали готовиться еще с конца 2018 г. Но в долгосрочной перспективе они негативно скажутся на перспективах рубля. Также на рынке внимательно наблюдают за аукционами Минфина. На истекшей неделе они прошли не самым лучшим образом: удалось разместить бумаги на 17 млрд руб. из запланированных 30 млрд. "Но аукционы не всегда оказывают прямое влияние на курс, скорее, наоборот, спрос на рубль формирует и спрос на облигации. Просто держать средства на счете никто не будет, когда можно получать доход по ОФЗ", - сформулировал аналитик ИФК "Солид".



Приток нерезидентов в ОФЗ возобновится, если рубль продолжит демонстрировать устойчивость, подтвердил Георгий Ващенко. "Кроме того, на фоне снижения налоговых выплат у локальных участников рынка увеличится ликвидность, и их интерес к гособлигациям может усилиться. Далее объем размещения способен составить не менее 20 млрд руб.", - конкретизировал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".



Компромиссная статистика



Помимо прочего, на настроениях инвесторов также отражается неопределенность, связанная с рисками торговых войн между США и Китаем. Обсудить торговую проблематику стороны запланировали в ходе визита в США вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ 30-31 января.



Причем накануне в Вашингтоне появилась информация, что переговоры с Лю Хэ могут отменить, но ее опроверг экономический советник президента США Ларри Кудлоу. В то же время ряд чиновников США заявляют, что до заключения соглашения еще далеко, рассказал Вадим Кравчук. Очевидно, констатировал он, до конца февраля (очередное повышение пошлин на китайские товары в Штатах назначено на 2 марта) стороны не успеют прийти к компромиссу.



Однако статданные, свидетельствующие о [URL=https://www.vestifinance.ru/articles/113432]замедлении темпов роста как мировой, так и китайской, и американской экономик, выступают сильным драйвером для успешного завершение переговоров, указал Георгий Ващенко. По его определению, ни одна из сторон не заинтересована в сохранении торговых пошлин в долгую.



К слову, как предупредил в начале января председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассетт, прибыль ряда американских компаний будет снижаться, пока Вашингтон не заключит торговое соглашение с Пекином. А на днях он также объявил недооцененными негативные последствия шатдауна, чреватого нулевым или незначительным приростом ВВП США в I квартале 2019 г.



Безусловно, статданные за I квартал 2019 г. будут чуть хуже, но рынок уже учел это обстоятельство, пояснил Георгий Ващенко. Хотя, чем дольше далее продолжилась бы приостановка работы правительства США, тем более сильным оказался бы негативный эффект.



Напомним, рекордный по продолжительности шатдаун длился с 22 декабря 2018 г. Тогда была частично приостановлена работа правительства США, поскольку конгресс не утвердил новый бюджет: демократы отказались выделить $5,5 млрд для сооружения стены на границе с Мексикой, на чем настаивал президент Дональд Трамп и республиканцы.



И бескомпромиссная статика



Последствия шатдауна, подтвердили в ИФК "Солид", действительно, недооценивались - и прежде всего американскими властями, хотя для России возникшая ситуация скорее оказалась на руку, так как конгрессу явно было не до санкций против РФ, уточнили в компании. При том, добавили здесь, что для президента Дональда Трампа введение чрезвычайного положения (ЧП), позволявшего ему профинансировать строительство стены, представлялось крайней мерой, не оставлявшей пространства для маневра.



"Чрезвычайные полномочия предоставляются президенту для борьбы "со страшным врагом". Но нельзя же было назвать таковым бедного иммигранта из Гондураса или Гватемалы!" - ответил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. В создавшихся обстоятельствах, продолжил он, Дональд Трамп не мог выполнить свое предвыборное обещание по сооружению стены, не договорившись с конгрессом. К слову, он ранее предлагал определенные компромиссы в иммиграционной сфере, но они не были поддержаны. Между тем, многие американцы не желали наблюдать, как госслужащие стоят в очередях за бесплатным супом, и были недовольны тем, что из-за разногласий между президентом и конгрессменами проблема шатдауна так затянулась.



Разумеется, определил Макаркин, у Дональда Трампа есть убежденные сторонники, одобряющие твердость его позиции. Но убежденные трамписты отпугивают умеренных сторонников, что порождает проблемы для Республиканской партии с учетом будущих выборов. К тому же исход последних в США нередко определяется колеблющимися избирателями, немалая часть которых в 2016 г. поддержала самого Трампа, так как им не нравилась излишне самонадеянная представительница политбюрократии Хиллари Клинтон. Но теперь, похоже, многих из колеблющихся стала не устраивать неготовность президента к достижению компромиссов, заключил первый вице-президент Центра политических технологий.



По последним опросам, порядка 53% американцев, уточнила научный консультант исследовательской компании Associate Researcher at Edgewater Research в Новом Орлеане Алла Рошка, полагали ответственным за шатдаун президента Дональда Трампа и 29% - конгрессменов-демократов. При этом 58% представителей Республиканской партии возлагали вину за происходящее на Демпартию, а 85% демократов винили республиканцев. Однако даже однопартийцы отговаривали Дональда Трампа от введения ЧП, опасаясь создания прецедента, при котором президент сможет использовать чрезвычайные полномочия для достижения политических целей.



Кроме того, оговорила Алла Рошка, предложенный вариант борьбы с нелегальной иммиграцией посредством возведения стены на границе с Мексикой не выглядел достаточно убедительным. При том, что большая часть иммигрантов прибывает из других стран, вроде Гватемалы и Гондураса, и въезжает через легальные пропускные пункты. Кстати, общее их число постепенно снижается: с 12 млн человек в 2007 г. до 10 млн в 2016 г. В этих условиях оппоненты выдвигали компромиссные предложения о том, к примеру, чтобы переориентировать искомые средства на укрепление общей безопасности. Также демократы предлагали условиться о возобновлении работы правительства, с тем чтобы госслужащие могли получить зарплату, при одновременном продолжении переговоров по бюджету, указала научный консультант Associate Researcher at Edgewater Research. Как она уверена, в конечном счете стороны найдут компромиссное решение, причем каждая объявит его своей победой.



В пятницу Дональд Трамп заявил, что договорился с демократами о трехнедельном возобновлении работы федерального правительства, но пригрозил новым шатдауном, если к 15 февраля не удастся согласовать с конгрессменами вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Так или иначе, тот факт, что в американском обществе, традиционно благосклонном к приезжим, озадачились проблемой нелегальной иммиграции и эффективными средствами борьбы с нею, президент может считать успехом. Правда, чтобы конвертировать его в рейтинговые очки, привычного умения возводить стены в данном случае оказалось недостаточно.



Кстати, в этой истории также есть хорошая новость и для российской стороны. Вопреки неизбывному стремлению американского истеблишмента обвинять Россию во вмешательстве едва ли не во все сферы, в этот раз обошлось без громких заявлений о том, что и шатдаун был спровоцирован Москвой.



Наталья ПриходкоПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559549/ Источник: Вести ← Депутат Рады рассказал о газовом обмане Европы Новости net.finam.ru