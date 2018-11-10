«Нефть России», 27.01.19, Москва, 11:35 Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину, но на практике их действия идут вразрез с высказываниями, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ". Соответствующее видео политик разместил на своем YouTube-канале.



"Проблема Украины — это проблема Украины. И у нас нет ни одного партнера в решении наших проблем. Так называемая "озабоченность" Меркель, Макрона по поводу транзита через Украину — это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы, с точки зрения обеспечения ее газом. Со времен Юлии Владимировны (Тимошенко. — Прим. ред.) были две газовые войны, в результате которых Европа стояла на пороге недопоставки и замерзания. Скажите, как они воспринимают Украину как транзитную страну? Как ненадежного поставщика! Поэтому в их интересах обходные газопроводы, потому что это сто процентов обеспечивает их потребности и бесперебойную поставку газа на территорию Европейского союза", — сказал он.



Мураев также напомнил, что у Москвы, в отличие от Киева, есть альтернативные способы поставки голубого топлива в Европу и есть сам ресурс. И Россия, по мнению парламентария, будет в первую очередь наполнять газом трубопроводы в обход Украины.



Транзитный вопрос



Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Его запуск планируется на конец 2019 года.



Ангела Меркель не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает это строительство как коммерческий проект, однако увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.



Владимир Путин, со своей стороны, также говорил о том, что "Северный поток — 2" не предполагает прекращения украинского транзита. Так, он отмечал, что в 2018 году объем поставок российского топлива в Европу стал рекордным (более 200 миллиардов кубометров) и продолжает расти. По словам президента, это позволит загрузить не только оба "Северных потока" и строящийся "Турецкий поток", но и газотранспортную систему Украины.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559546/ Источник: РИА «Новости» ← Премьер Польши признал, что помешать РФ и ФРГ реализовывать "Северный поток - 2" непросто Новости net.finam.ru