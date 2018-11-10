Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 27 января 2019 года, воскресенье , 16:42:04 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    65.92 0    74.63 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1281.03 Мб информации:

  • 541871 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 

Депутат Рады рассказал о газовом обмане Европы

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 27.01.19, Москва, 11:35    Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину, но на практике их действия идут вразрез с высказываниями, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ". Соответствующее видео политик разместил на своем YouTube-канале.
 
"Проблема Украины — это проблема Украины. И у нас нет ни одного партнера в решении наших проблем. Так называемая "озабоченность" Меркель, Макрона по поводу транзита через Украину — это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы, с точки зрения обеспечения ее газом. Со времен Юлии Владимировны (Тимошенко. — Прим. ред.) были две газовые войны, в результате которых Европа стояла на пороге недопоставки и замерзания. Скажите, как они воспринимают Украину как транзитную страну? Как ненадежного поставщика! Поэтому в их интересах обходные газопроводы, потому что это сто процентов обеспечивает их потребности и бесперебойную поставку газа на территорию Европейского союза", — сказал он.
 
Мураев также напомнил, что у Москвы, в отличие от Киева, есть альтернативные способы поставки голубого топлива в Европу и есть сам ресурс. И Россия, по мнению парламентария, будет в первую очередь наполнять газом трубопроводы в обход Украины.
 
Транзитный вопрос
 
Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Его запуск планируется на конец 2019 года.
 
Ангела Меркель не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает это строительство как коммерческий проект, однако увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
 
Владимир Путин, со своей стороны, также говорил о том, что "Северный поток — 2" не предполагает прекращения украинского транзита. Так, он отмечал, что в 2018 году объем поставок российского топлива в Европу стал рекордным (более 200 миллиардов кубометров) и продолжает расти. По словам президента, это позволит загрузить не только оба "Северных потока" и строящийся "Турецкий поток", но и газотранспортную систему Украины.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559546/

Премьер Польши признал, что помешать РФ и ФРГ реализовывать "Северный поток - 2" непросто
Просмотров: 248
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Депутат Рады рассказал о газовом обмане Европы

«Нефть России», 27.01.19, Москва, 11:35   Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину, но на практике их действия идут вразрез с высказываниями, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ". Соответствующее видео политик разместил на своем YouTube-канале.
 
"Проблема Украины — это проблема Украины. И у нас нет ни одного партнера в решении наших проблем. Так называемая "озабоченность" Меркель, Макрона по поводу транзита через Украину — это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы, с точки зрения обеспечения ее газом. Со времен Юлии Владимировны (Тимошенко. — Прим. ред.) были две газовые войны, в результате которых Европа стояла на пороге недопоставки и замерзания. Скажите, как они воспринимают Украину как транзитную страну? Как ненадежного поставщика! Поэтому в их интересах обходные газопроводы, потому что это сто процентов обеспечивает их потребности и бесперебойную поставку газа на территорию Европейского союза", — сказал он.
 
Мураев также напомнил, что у Москвы, в отличие от Киева, есть альтернативные способы поставки голубого топлива в Европу и есть сам ресурс. И Россия, по мнению парламентария, будет в первую очередь наполнять газом трубопроводы в обход Украины.
 
Транзитный вопрос
 
Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Его запуск планируется на конец 2019 года.
 
Ангела Меркель не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает это строительство как коммерческий проект, однако увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
 
Владимир Путин, со своей стороны, также говорил о том, что "Северный поток — 2" не предполагает прекращения украинского транзита. Так, он отмечал, что в 2018 году объем поставок российского топлива в Европу стал рекордным (более 200 миллиардов кубометров) и продолжает расти. По словам президента, это позволит загрузить не только оба "Северных потока" и строящийся "Турецкий поток", но и газотранспортную систему Украины.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Ноябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Декабрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Январь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   