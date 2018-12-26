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Газопроводы

Премьер Польши признал, что помешать РФ и ФРГ реализовывать "Северный поток - 2" непросто

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«Нефть России», 27.01.19, Москва, 10:15    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что остановить строительство "Северного потока - 2" "непросто", учитывая, что этот проект реализуют Россия и Германия. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью польскому информационному порталу Interia.
 
"Нужно сказать себе честно: два сильных государства, из которых одно - Россия - мировая держава, а второе - Германия - четвертая экономика мира, решили построить газопровод", - указал Моравецкий, отвечая на вопрос о том, удастся ли остановить строительство.
 
Премьер подчеркнул, что польская сторона считает этот проект противоречащим европейским нормам.
 
"Нам нужны союзники, которые четко поставили бы этот вопрос. Мы стараемся действовать уже несколько лет так, чтобы и другие критиковали этот газопровод. Но вернусь к первой мысли - это два сильнейших государства. Непросто им что-либо запрещать", - констатировал глава польского правительства.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559545/

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Премьер Польши признал, что помешать РФ и ФРГ реализовывать "Северный поток - 2" непросто

«Нефть России», 27.01.19, Москва, 10:15   Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что остановить строительство "Северного потока - 2" "непросто", учитывая, что этот проект реализуют Россия и Германия. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью польскому информационному порталу Interia.
 
"Нужно сказать себе честно: два сильных государства, из которых одно - Россия - мировая держава, а второе - Германия - четвертая экономика мира, решили построить газопровод", - указал Моравецкий, отвечая на вопрос о том, удастся ли остановить строительство.
 
Премьер подчеркнул, что польская сторона считает этот проект противоречащим европейским нормам.
 
"Нам нужны союзники, которые четко поставили бы этот вопрос. Мы стараемся действовать уже несколько лет так, чтобы и другие критиковали этот газопровод. Но вернусь к первой мысли - это два сильнейших государства. Непросто им что-либо запрещать", - констатировал глава польского правительства.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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