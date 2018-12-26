«Нефть России», 27.01.19, Москва, 10:15 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что остановить строительство "Северного потока - 2" "непросто", учитывая, что этот проект реализуют Россия и Германия. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью польскому информационному порталу Interia.



"Нужно сказать себе честно: два сильных государства, из которых одно - Россия - мировая держава, а второе - Германия - четвертая экономика мира, решили построить газопровод", - указал Моравецкий, отвечая на вопрос о том, удастся ли остановить строительство.



Премьер подчеркнул, что польская сторона считает этот проект противоречащим европейским нормам.



"Нам нужны союзники, которые четко поставили бы этот вопрос. Мы стараемся действовать уже несколько лет так, чтобы и другие критиковали этот газопровод. Но вернусь к первой мысли - это два сильнейших государства. Непросто им что-либо запрещать", - констатировал глава польского правительства.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559545/ Источник: "ТАСС" ← Укрепление рубля не понравилось Банку России Депутат Рады рассказал о газовом обмане Европы → Новости net.finam.ru