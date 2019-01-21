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Инвестиции, финансы

Укрепление рубля не понравилось Банку России

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«Нефть России», 26.01.19, Москва, 00:30    Стремительное укрепление российской валюты, которое началось с первых торговых дней этого года и только набирало обороты, похоже, пришлось Банку России не по нраву, и он объявил о начале совершения отложенных покупок с 1 февраля.
 
Такой поворот участники рынка восприняли вполне однозначно и начали закрывать позиции, направленные на укрепление рубля.
 
По состоянию на 15:30 по московскому времени к доллару и евро в пределах процента.
 
ОТЛОЖЕННЫЕ ПОКУПКИ
 
Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 г. к проведению отложенных в 2018 г. покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщается в пресс-релизе регулятора.
 
Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд руб.
 
Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.
 
Стоит отметить, что решение о начале совершения отложенных покупок было озвучено сегодня не просто так. Накануне мы писали, что котировки валютных пар достигли важных уровней, пробой которых кардинально меняет техническую картину.
 
С одной стороны, все логично: дальнейшее укрепление рубля невыгодно властям, ЦБ объявил о дополнительных покупках валюты на общую сумму порядка 2,2 трлн руб.
 
Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Внутренние причины на самом деле могут быть вторичны. Турецкая лира, например, которая также демонстрировала ралли и укреплялась практически синхронно с рублем, сегодня также перешла к снижению, пусть и менее агрессивному. Впрочем, рубль прибавил больше других валют emerging markets, поэтому и слабеть может также сильнее.
 
Важно отметить, что развивающиеся валюта и рубль, в частности, являются своего рода опережающими индикаторами, то есть именно рубль обычно продают первым, а затем разворот начинается уже и в других финансовых инструментах. Так было уже много раз. И хотя логической связи не видно, все именно так и происходит.
 
Из этого можно сделать предположение, что рубль и другие валюты emerging markets переходят к стадии ослабления, а на мировых рынках ситуацию близится к развороту.
 
Впрочем, нужно еще дождаться подтверждения.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559539/

Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд
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Укрепление рубля не понравилось Банку России

«Нефть России», 26.01.19, Москва, 00:30   Стремительное укрепление российской валюты, которое началось с первых торговых дней этого года и только набирало обороты, похоже, пришлось Банку России не по нраву, и он объявил о начале совершения отложенных покупок с 1 февраля.
 
Такой поворот участники рынка восприняли вполне однозначно и начали закрывать позиции, направленные на укрепление рубля.
 
По состоянию на 15:30 по московскому времени к доллару и евро в пределах процента.
 
ОТЛОЖЕННЫЕ ПОКУПКИ
 
Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 г. к проведению отложенных в 2018 г. покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщается в пресс-релизе регулятора.
 
Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд руб.
 
Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.
 
Стоит отметить, что решение о начале совершения отложенных покупок было озвучено сегодня не просто так. Накануне мы писали, что котировки валютных пар достигли важных уровней, пробой которых кардинально меняет техническую картину.
 
С одной стороны, все логично: дальнейшее укрепление рубля невыгодно властям, ЦБ объявил о дополнительных покупках валюты на общую сумму порядка 2,2 трлн руб.
 
Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Внутренние причины на самом деле могут быть вторичны. Турецкая лира, например, которая также демонстрировала ралли и укреплялась практически синхронно с рублем, сегодня также перешла к снижению, пусть и менее агрессивному. Впрочем, рубль прибавил больше других валют emerging markets, поэтому и слабеть может также сильнее.
 
Важно отметить, что развивающиеся валюта и рубль, в частности, являются своего рода опережающими индикаторами, то есть именно рубль обычно продают первым, а затем разворот начинается уже и в других финансовых инструментах. Так было уже много раз. И хотя логической связи не видно, все именно так и происходит.
 
Из этого можно сделать предположение, что рубль и другие валюты emerging markets переходят к стадии ослабления, а на мировых рынках ситуацию близится к развороту.
 
Впрочем, нужно еще дождаться подтверждения.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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