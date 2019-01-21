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Инвестиции, финансы

Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд

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«Нефть России», 25.01.19, Москва, 17:24    Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд вопреки прогнозам правительства, это следует из данных, опубликованных в пятницу Федеральной службой государственной статистики (Росстат).
 
Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в декабре 2018 года выросли на 0,1% по сравнению с декабрем 2017 года после снижения, согласно уточненным данным, на 3,1% в ноябре и роста на 0,3% в октябре.
 
В целом за 2018 год доходы снизились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с 2017 годом (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года). Если выплату в 5 тыс. рублей в январе 2017 года не учитывать, то, согласно данным Росстата, в 2018 году был бы незначительный рост реальных доходов - на 0,3% по сравнению с 2017 годом.
 
Таким образом, формально 2018 год стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения в РФ - в 2017 году доходы снизились на 1,2%, в 2016 году упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году на 4,0%.
 
Снижение реальных доходов населения в 2018 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост на 3,4%. В 2019 году правительство прогнозирует рост реальных доходов населения на 1,0%.
 
В номинальном выражении доходы населения в 2018 году составили 32 тыс. 635 рублей в месяц - рост на 3,9% к 2017 году с учетом единовременной выплаты и на 4,3% без учета этой выплаты.
 
Средняя заработная плата по итогам 2018 года составила 43 тыс. 400 рублей в месяц и выросла на 9,9% к 2017 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2018 году увеличилась на 6,8%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559538/

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Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд

«Нефть России», 25.01.19, Москва, 17:24   Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд вопреки прогнозам правительства, это следует из данных, опубликованных в пятницу Федеральной службой государственной статистики (Росстат).
 
Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в декабре 2018 года выросли на 0,1% по сравнению с декабрем 2017 года после снижения, согласно уточненным данным, на 3,1% в ноябре и роста на 0,3% в октябре.
 
В целом за 2018 год доходы снизились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с 2017 годом (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года). Если выплату в 5 тыс. рублей в январе 2017 года не учитывать, то, согласно данным Росстата, в 2018 году был бы незначительный рост реальных доходов - на 0,3% по сравнению с 2017 годом.
 
Таким образом, формально 2018 год стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения в РФ - в 2017 году доходы снизились на 1,2%, в 2016 году упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году на 4,0%.
 
Снижение реальных доходов населения в 2018 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост на 3,4%. В 2019 году правительство прогнозирует рост реальных доходов населения на 1,0%.
 
В номинальном выражении доходы населения в 2018 году составили 32 тыс. 635 рублей в месяц - рост на 3,9% к 2017 году с учетом единовременной выплаты и на 4,3% без учета этой выплаты.
 
Средняя заработная плата по итогам 2018 года составила 43 тыс. 400 рублей в месяц и выросла на 9,9% к 2017 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2018 году увеличилась на 6,8%.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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