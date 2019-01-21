|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 25.01.19, Москва, 17:24 Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд вопреки прогнозам правительства, это следует из данных, опубликованных в пятницу Федеральной службой государственной статистики (Росстат).
Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в декабре 2018 года выросли на 0,1% по сравнению с декабрем 2017 года после снижения, согласно уточненным данным, на 3,1% в ноябре и роста на 0,3% в октябре.
В целом за 2018 год доходы снизились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с 2017 годом (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года). Если выплату в 5 тыс. рублей в январе 2017 года не учитывать, то, согласно данным Росстата, в 2018 году был бы незначительный рост реальных доходов - на 0,3% по сравнению с 2017 годом.
Таким образом, формально 2018 год стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения в РФ - в 2017 году доходы снизились на 1,2%, в 2016 году упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году на 4,0%.
Снижение реальных доходов населения в 2018 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост на 3,4%. В 2019 году правительство прогнозирует рост реальных доходов населения на 1,0%.
В номинальном выражении доходы населения в 2018 году составили 32 тыс. 635 рублей в месяц - рост на 3,9% к 2017 году с учетом единовременной выплаты и на 4,3% без учета этой выплаты.
Средняя заработная плата по итогам 2018 года составила 43 тыс. 400 рублей в месяц и выросла на 9,9% к 2017 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2018 году увеличилась на 6,8%.