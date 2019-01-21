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Посол РФ в Венесуэле не видит оснований для опасений за будущее российских инвестиций
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«Нефть России», 25.01.19, Москва, 12:07 Посол России в Венесуэле Владимир Заемский не считает, что нынешняя ситуация в республике дает основания для опасений за будущее российских инвестиций в венесуэльскую экономику.
"Я не вижу оснований для опасений за будущее российских инвестиций в Венесуэле, и, прежде всего, потому, что все осуществляемые проекты были должным образом согласованы сторонами и получили одобрение законодательных органов обеих стран", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном на сайте издания в пятницу.
Отвечая на вопрос о наиболее перспективных двусторонних проектах и сферах взаимодействия в нынешних условиях, дипломат выделил нефтегазовую отрасль, военно-техническое сотрудничество и сельское хозяйство. Он отметил, что подготовка к запланированному на март очередному заседанию российско-венесуэльской комиссии высокого уровня проходит в рабочем режиме.