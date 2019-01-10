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Экономика

Глава РФПИ заявил, что Россию устраивает цена на нефть в $60-70 за баррель

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«Нефть России», 25.01.19, Москва, 12:05     Россию устраивает цена на нефть в диапазоне $60-70 за баррель, но для снижения объема сланцевой добычи в США цены должны опуститься ниже $40 за баррель, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
 
"Если кто-то хочет победить сланец, то цены нужно опустить ниже $40 за баррель. Но цены ниже $40 не годятся для российской экономики, не очень хороши для саудовской экономики и, откровенно говоря, не годятся для инвестиций в отрасль. Это не практично, - сказал Дмитриев. - Россия действительно рассматривает цены на нефть в диапазоне $60-70, поскольку мы считаем, что это очень хорошо для инвестиций и очень хорошо для стабильности".
 
Он также добавил, что "нет никаких сомнений в том, что соглашение между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, будет продолжено, так как это очень позитивная балансирующая сила".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559535/

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Глава РФПИ заявил, что Россию устраивает цена на нефть в $60-70 за баррель

«Нефть России», 25.01.19, Москва, 12:05    Россию устраивает цена на нефть в диапазоне $60-70 за баррель, но для снижения объема сланцевой добычи в США цены должны опуститься ниже $40 за баррель, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
 
"Если кто-то хочет победить сланец, то цены нужно опустить ниже $40 за баррель. Но цены ниже $40 не годятся для российской экономики, не очень хороши для саудовской экономики и, откровенно говоря, не годятся для инвестиций в отрасль. Это не практично, - сказал Дмитриев. - Россия действительно рассматривает цены на нефть в диапазоне $60-70, поскольку мы считаем, что это очень хорошо для инвестиций и очень хорошо для стабильности".
 
Он также добавил, что "нет никаких сомнений в том, что соглашение между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, будет продолжено, так как это очень позитивная балансирующая сила".
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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