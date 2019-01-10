«Нефть России», 25.01.19, Москва, 12:05 Россию устраивает цена на нефть в диапазоне $60-70 за баррель, но для снижения объема сланцевой добычи в США цены должны опуститься ниже $40 за баррель, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



"Если кто-то хочет победить сланец, то цены нужно опустить ниже $40 за баррель. Но цены ниже $40 не годятся для российской экономики, не очень хороши для саудовской экономики и, откровенно говоря, не годятся для инвестиций в отрасль. Это не практично, - сказал Дмитриев. - Россия действительно рассматривает цены на нефть в диапазоне $60-70, поскольку мы считаем, что это очень хорошо для инвестиций и очень хорошо для стабильности".



Он также добавил, что "нет никаких сомнений в том, что соглашение между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, будет продолжено, так как это очень позитивная балансирующая сила".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559535/