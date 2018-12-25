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Украина и газ
На Украине заявили о неизбежном заключении договора по транзиту газа с Россией
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«Нефть России», 25.01.19, Москва, 11:28 Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила в эфире интернет-канала UMN, что России придется заключить соглашение с Киевом по транзиту газа.
По ее словам, Россия будет вынуждена прийти к соглашению с Украиной по транзиту газа, так как «знаменитый и дорогой» газопровод «Северный поток — 2» не построят в ближайшее время.
«Им [российской стороне] все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы», — сказала Бойко.
Замминистра подчеркнула, что чем дольше Россия «тянет» с решением, тем «сложнее» пройдут финальные переговоры.
Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин указал на разные цели России и Украины в переговорах по газу.