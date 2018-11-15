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Российские компании

РБК создаст собственное кредитное рейтинговое агентство

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«Нефть России», 25.01.19, Москва, 11:19     Медиахолдинг РБК учреждает собственное кредитное рейтинговое агентство в рамках плана по диверсификации бизнеса. Агентство получит название "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) и начнет деятельность после того, как Банк России внесет соответствующие сведения в реестр кредитных рейтинговых агентств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК.
 
Юридически это будет дочерняя компания ПАО "РБК", генеральным директором агентства станет экс-руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. До АКРА он также работал в московском офисе S&P и Центре рейтингового консультирования (ЦРК) Газпромбанка.
 
"Создание рейтингового агентства - это следующий шаг в реализации стратегии диверсификации бизнеса холдинга РБК. Мы видим интерес нашей аудитории к качественной финансовой информации", - заявил Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН (группе принадлежит медиахолдинг РБК).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559533/

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РБК создаст собственное кредитное рейтинговое агентство

«Нефть России», 25.01.19, Москва, 11:19    Медиахолдинг РБК учреждает собственное кредитное рейтинговое агентство в рамках плана по диверсификации бизнеса. Агентство получит название "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) и начнет деятельность после того, как Банк России внесет соответствующие сведения в реестр кредитных рейтинговых агентств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК.
 
Юридически это будет дочерняя компания ПАО "РБК", генеральным директором агентства станет экс-руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. До АКРА он также работал в московском офисе S&P и Центре рейтингового консультирования (ЦРК) Газпромбанка.
 
"Создание рейтингового агентства - это следующий шаг в реализации стратегии диверсификации бизнеса холдинга РБК. Мы видим интерес нашей аудитории к качественной финансовой информации", - заявил Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН (группе принадлежит медиахолдинг РБК).
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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