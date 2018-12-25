|
Новости oilru.com
Прогнозы
Сорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 25.01.19, Москва, 11:00 В настоящее время отношения между США и Китаем пребывают в состоянии "холодной войны", однако существует опасность перерастания ее в "горячую", заявил американский финансист Джордж Сорос.
"Реальность такова: мы находимся в состоянии "холодной" войны, которая угрожает перерасти в "горячую", - заявил он в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, "эффективная политика в отношении Китая не должна превратиться лозунг".
"К сожалению, президент Трамп, как представляется, следует другим курсом: идет на уступки Китаю, заявляет о победе, в то время как возобновляет атаки на союзников США. Это может подорвать цели политики США по пресечению злоупотреблений и эксцессов со стороны Китая", - заявил Сорос.
Он сказал, что "Китай - не только авторитарный режим, он является самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством".
"Это превращает Си Цзиньпина (председатель КНР - ИФ) в самого опасного оппонента для открытого общества", - отметил финансист.