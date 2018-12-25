«Нефть России», 25.01.19, Москва, 11:00 В настоящее время отношения между США и Китаем пребывают в состоянии "холодной войны", однако существует опасность перерастания ее в "горячую", заявил американский финансист Джордж Сорос.



"Реальность такова: мы находимся в состоянии "холодной" войны, которая угрожает перерасти в "горячую", - заявил он в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



По его словам, "эффективная политика в отношении Китая не должна превратиться лозунг".



"К сожалению, президент Трамп, как представляется, следует другим курсом: идет на уступки Китаю, заявляет о победе, в то время как возобновляет атаки на союзников США. Это может подорвать цели политики США по пресечению злоупотреблений и эксцессов со стороны Китая", - заявил Сорос.



Он сказал, что "Китай - не только авторитарный режим, он является самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством".



"Это превращает Си Цзиньпина (председатель КНР - ИФ) в самого опасного оппонента для открытого общества", - отметил финансист.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559531/ Источник: Interfax ← ЦБ РФ с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты Эксперт: санкции США против "Северного потока – 2" не смогут остановить его → Новости net.finam.ru