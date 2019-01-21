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ЦБ РФ с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты
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«Нефть России», 25.01.19, Москва, 10:52 Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 г. к проведению отложенных в 2018 г. покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд руб.
Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.
Отложенные покупки валюты пройдут постепенно в течение нескольких лет, как минимум до 2021 г., заявила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России с апреля 2018 г. несколько раз прекращал покупку валюты из-за ослабления курса рубля и нестабильности на рынке. В последний раз покупка валюты была приостановлена 23 августа 2018 г. до конца 2018 г. Все это время Минфин покупал валюту напрямую у Банка России без совершения операций на бирже.
Банк России возобновил 15 января 2019 г. покупку валюты на Мосбирже в рамках бюджетного правила.
По бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы, когда рыночная цена нефти превышает цену отсечения в бюджете. В текущем году цена отсечения составляет $40 за баррель. Каждый год цену отсечения в бюджете увеличивают на 2%.
Цена отсечения выбрана на основе оценки себестоимости сланцевой нефти - она все равно выше $40 за баррель. "По факту это автоматический регулятор, долго цена ниже $40 не продержится", - пояснял глава Минфина РФ Антон Силуанов.
В 2019 г. дополнительными признают доходы, полученные от цены нефти Urals свыше $41,6 за баррель, в бюджет-2019 такие доходы запланированы в размере 3,369 трлн руб., в 2020 г. - 2,777 трлн руб. ($42,4 за баррель), на 2021 г. - 2,632 трлн руб. ($43,3 за баррель).
Фонд национального благосостояния за 2018 г. - с 1 января по 31 декабря 2018 г. - вырос в рублевом выражении и снизился в пересчете на доллары США согласно информации Минфина РФ.
На 1 января 2018 г. размер ФНБ составлял $65,15 млрд, или 3,8 трлн руб. (3,8% ВВП).
По состоянию на 1 января 2019 г. объем ФНБ составил 4,036 трлн руб., что эквивалентно $58,097 млрд. ФНБ в конце 2019 г. удвоится и достигнет 8 трлн руб., прогнозирует Минфин РФ.