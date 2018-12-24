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"Газпром" озвучил объем инвестиций в "Турецкий поток" и "Северный поток-2"
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«Нефть России», 25.01.19, Москва, 10:43 "Газпром" в 2019 г. направит 102 млрд руб. на проект газопровода "Турецкий поток", в том числе 26 млрд руб. - на морскую часть, 17,717 млрд руб. - на сухопутный участок, 58,793 млрд руб. - на участок газопровода в Сербии.
"Турецкий поток" - газопровод из России в Турцию по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.
Кроме того, "Газпром" в 2019 г. направит на проект газопровода "Северный поток-2" 53,175 млрд руб. В декабре 2018 г. компания заявила, что "Северный поток-2" профинансирован уже на 6 млрд евро.
В том числе иностранные партнеры "Газпрома" обеспечили финансирование на 3,274 млрд евро: 1,644 млрд евро в виде долгосрочного финансирования (до 2035 г.) и 1,29 млрд евро в виде бридж-финансирования (до 2019 г.). Кроме того, в ноябре 2018 г. проектная компания Nord Stream 2 AG получила от иностранных партнеров еще 340 млн евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании.
Инвестиции "Газпрома" в проект составили в 2017 г. 103,3 млрд руб. (1,57 млрд евро), в 2018 г. (после пересмотра) - 92,183 млрд руб. (1,25 млрд евро).
Общий бюджет строительства "Северного потока-2" составляет 9,5 млрд евро.
"Северный поток-2" - газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.