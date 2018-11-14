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Нефтепродукты

СМИ: власти не рассматривают возможность продления соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин

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«Нефть России», 25.01.19, Москва, 10:32    Правительство пока не рассматривает возможность продления соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин, власти удовлетворены ходом выполнения договоренностей, сообщает газета "Известия".
 
В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, который вел переговоры с компаниями, подтвердили, что этот вопрос не обсуждают. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также не видит необходимости продлевать соглашение и считает, что после 31 марта должны заработать механизмы рыночного регулирования. ФАС полагает, что этому поспособствует увеличение нормы биржевых продаж топлива, служба рассчитывает на соответствующее решение правительства.
 
Этого ожидает и руководство Санкт-Петербургской биржи. Но некоторые эксперты считают, что предложенная норма не поможет, и после 31 марта цены на бензин окажутся в зависимости от курса рубля к доллару.
 
"Соглашение с нефтяниками выполняется в полном объеме, поэтому никаких новых решений по его корректировке или пролонгации сейчас нет, и они не обсуждаются", - отметил представитель Козака Илья Джус.
 
В конце февраля нефтяные компании получат первые выплаты по обратному акцизу, после чего можно оценить, как работает механизм налогового маневра. Обратный акциз представляет собой возврат владельцам НПЗ части акциза на нефть, если эта часть ушла на производство нефтепродуктов, например керосина или бензина.
 
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин положительно оценил действие соглашения, отметив, что ничего непрогнозируемого на рынке не происходит, есть лишь небольшой рост цен на бензин и дизтопливо: с 1 по 14 января на 0,5% и 0,8% соответственно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559528/

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СМИ: власти не рассматривают возможность продления соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин

«Нефть России», 25.01.19, Москва, 10:32   Правительство пока не рассматривает возможность продления соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин, власти удовлетворены ходом выполнения договоренностей, сообщает газета "Известия".
 
В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, который вел переговоры с компаниями, подтвердили, что этот вопрос не обсуждают. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также не видит необходимости продлевать соглашение и считает, что после 31 марта должны заработать механизмы рыночного регулирования. ФАС полагает, что этому поспособствует увеличение нормы биржевых продаж топлива, служба рассчитывает на соответствующее решение правительства.
 
Этого ожидает и руководство Санкт-Петербургской биржи. Но некоторые эксперты считают, что предложенная норма не поможет, и после 31 марта цены на бензин окажутся в зависимости от курса рубля к доллару.
 
"Соглашение с нефтяниками выполняется в полном объеме, поэтому никаких новых решений по его корректировке или пролонгации сейчас нет, и они не обсуждаются", - отметил представитель Козака Илья Джус.
 
В конце февраля нефтяные компании получат первые выплаты по обратному акцизу, после чего можно оценить, как работает механизм налогового маневра. Обратный акциз представляет собой возврат владельцам НПЗ части акциза на нефть, если эта часть ушла на производство нефтепродуктов, например керосина или бензина.
 
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин положительно оценил действие соглашения, отметив, что ничего непрогнозируемого на рынке не происходит, есть лишь небольшой рост цен на бензин и дизтопливо: с 1 по 14 января на 0,5% и 0,8% соответственно.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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