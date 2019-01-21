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Инвестиции, финансы

Неудержимый рубль: российская валюта сносит все на своем пути

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«Нефть России», 25.01.19, Москва, 00:02     Российский рубль продолжает свое победное шествие, укрепляясь к доллару и евро без оглядки на динамику нефтяных цен и слабый спрос на ОФЗ.
 
Сегодня российская валюта укрепляется к доллару по состоянию на 16:30 по московскому времени на 0,25%, а к единой европейской валюте - на 0,7%.
 
Рублю не мешает отсутствие спроса на рублевые гособлигации: накануне Минфин не смог полностью продать оба выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб.
 
Не смущает спекулянтов и дешевеющая нефть. Напротив, складывается ощущение, что снижение котировок нефти играет на руку. Впрочем, ситуация носит пограничный характер. Дальнейшее укрепление рубля будет означать пробой важного уровня, и тогда последует волна еще более мощного укрепления.
 
Вряд ли это входит в планы властей, поэтому с высокой долей вероятности будут предприняты какие-то меры по сдерживанию укрепления нацвалюты.
 
Тем не менее сейчас только начало года, и рубль в первые месяцы обычно чувствует себя уверенно, что связано с сезонным ростом притока валюты.
 
Видно, что любые попытки рубля ослабнуть подавляются огромным количество заявок на продажу валюту.
 
Рубль вообще крайне непредсказуемая валюта, а его движения носят обычно не совсем ясный характер. Все это происходит потому, что крупные спекулянты играют либо на опережение, либо с опозданием.
 
Например, в декабре, когда американские фондовые индексы и нефть уже развернулись и начали расти, рубль продолжал слабеть, а затем резко укрепился в первый торговый день нового года.
 
Точно так же рубль может уже завтра начать день неожиданным ослаблением, к тому же подходит пик налоговых выплат, и дополнительный фактор поддержки будет исчерпан.
 
Внешний фон остается смешанным.
 
"Мировые рынки уже слабо реагируют на словесные интервенции со стороны США и Китая, касающиеся переговорного процесса по торговле, тем более, что они в основном опровергают то и дело возникающие слухи о том, что сторонам не удается найти консенсус. С учетом большого количества сигналов и прогнозов, свидетельствующих о замедлении глобального экономического роста, инвесторы ждут реальных прорывов в решении ключевых проблем как на торговом, так и на внешнеполитическом фронтах.
 
Тем не менее, рубль на этом фоне демонстрирует лидирующую динамику, поддерживаемый повышенным спросом на российские активы со стороны иностранных инвесторов, а также фактором налогового периода. Правда, уже завтра этот драйвер сойдет на нет вместе с завершением налоговых выплат экспортерами", - - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559525/

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Неудержимый рубль: российская валюта сносит все на своем пути

«Нефть России», 25.01.19, Москва, 00:02    Российский рубль продолжает свое победное шествие, укрепляясь к доллару и евро без оглядки на динамику нефтяных цен и слабый спрос на ОФЗ.
 
Сегодня российская валюта укрепляется к доллару по состоянию на 16:30 по московскому времени на 0,25%, а к единой европейской валюте - на 0,7%.
 
Рублю не мешает отсутствие спроса на рублевые гособлигации: накануне Минфин не смог полностью продать оба выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб.
 
Не смущает спекулянтов и дешевеющая нефть. Напротив, складывается ощущение, что снижение котировок нефти играет на руку. Впрочем, ситуация носит пограничный характер. Дальнейшее укрепление рубля будет означать пробой важного уровня, и тогда последует волна еще более мощного укрепления.
 
Вряд ли это входит в планы властей, поэтому с высокой долей вероятности будут предприняты какие-то меры по сдерживанию укрепления нацвалюты.
 
Тем не менее сейчас только начало года, и рубль в первые месяцы обычно чувствует себя уверенно, что связано с сезонным ростом притока валюты.
 
Видно, что любые попытки рубля ослабнуть подавляются огромным количество заявок на продажу валюту.
 
Рубль вообще крайне непредсказуемая валюта, а его движения носят обычно не совсем ясный характер. Все это происходит потому, что крупные спекулянты играют либо на опережение, либо с опозданием.
 
Например, в декабре, когда американские фондовые индексы и нефть уже развернулись и начали расти, рубль продолжал слабеть, а затем резко укрепился в первый торговый день нового года.
 
Точно так же рубль может уже завтра начать день неожиданным ослаблением, к тому же подходит пик налоговых выплат, и дополнительный фактор поддержки будет исчерпан.
 
Внешний фон остается смешанным.
 
"Мировые рынки уже слабо реагируют на словесные интервенции со стороны США и Китая, касающиеся переговорного процесса по торговле, тем более, что они в основном опровергают то и дело возникающие слухи о том, что сторонам не удается найти консенсус. С учетом большого количества сигналов и прогнозов, свидетельствующих о замедлении глобального экономического роста, инвесторы ждут реальных прорывов в решении ключевых проблем как на торговом, так и на внешнеполитическом фронтах.
 
Тем не менее, рубль на этом фоне демонстрирует лидирующую динамику, поддерживаемый повышенным спросом на российские активы со стороны иностранных инвесторов, а также фактором налогового периода. Правда, уже завтра этот драйвер сойдет на нет вместе с завершением налоговых выплат экспортерами", - - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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