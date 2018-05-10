|
Новости oilru.com
Экспорт, импорт
Украина в 2018 году обогнала Казахстан по поставкам товаров в Россию
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 24.01.19, Москва, 15:16 Россия и Украина начинают восстанавливать взаимную торговлю: Украина в прошлом году обогнала Казахстан по поставкам товаров в РФ, став вторым по величине импортером среди стран СНГ, отмечается в новом выпуске "Мониторинга экономической ситуации в России", подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.
"Несмотря на сохраняющиеся политические противоречия между Украиной и Россией, товарооборот между странами демонстрирует признаки восстановления", - говорится в докладе.
"Украина сохранила третье место среди стран СНГ по объемам товарооборота с Россией, став при этом вторым по величине импортером", - отмечается в документе.
Авторы делают выводы на основании статистики за десять месяцев 2018 года. По этим данным, Украина нарастила долю в товарообороте России за счет увеличения импорта товаров в РФ на 15,6%, при том что для остальных стран этот показатель вырос в среднем на 7%. При этом общий объем импорта из стран - членов ЕАЭС вырос за указанный период всего на 3,4%. В частности, поставки из Белоруссии увеличились всего на 0,7%, а из Казахстана - на 6,8%.
Рост стоимостных объемов экспорта из России на Украину за десять месяцев 2018 года составил 25,6%, что также превышает темпы роста российского экспорта в любую из стран – членов ЕАЭС. На долю Украины приходится 2,2% общего товарооборота России, доля Казахстана немного выше – 2,3%, а на Белоруссию приходится 5% товарооборота.
Авторы доклада отмечают и увеличение доли Евросоюза в общем объеме российского товарооборота - это первый такой случай за последние 5 лет. Это связано с увеличением поставок российских энергоресурсов в ЕС – как в физическом, так и в стоимостном выражении.