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Экспорт, импорт

Украина в 2018 году обогнала Казахстан по поставкам товаров в Россию

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«Нефть России», 24.01.19, Москва, 15:16    Россия и Украина начинают восстанавливать взаимную торговлю: Украина в прошлом году обогнала Казахстан по поставкам товаров в РФ, став вторым по величине импортером среди стран СНГ, отмечается в новом выпуске "Мониторинга экономической ситуации в России", подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.
 
"Несмотря на сохраняющиеся политические противоречия между Украиной и Россией, товарооборот между странами демонстрирует признаки восстановления", - говорится в докладе.
 
"Украина сохранила третье место среди стран СНГ по объемам товарооборота с Россией, став при этом вторым по величине импортером", - отмечается в документе.
 
Авторы делают выводы на основании статистики за десять месяцев 2018 года. По этим данным, Украина нарастила долю в товарообороте России за счет увеличения импорта товаров в РФ на 15,6%, при том что для остальных стран этот показатель вырос в среднем на 7%. При этом общий объем импорта из стран - членов ЕАЭС вырос за указанный период всего на 3,4%. В частности, поставки из Белоруссии увеличились всего на 0,7%, а из Казахстана - на 6,8%.
 
Рост стоимостных объемов экспорта из России на Украину за десять месяцев 2018 года составил 25,6%, что также превышает темпы роста российского экспорта в любую из стран – членов ЕАЭС. На долю Украины приходится 2,2% общего товарооборота России, доля Казахстана немного выше – 2,3%, а на Белоруссию приходится 5% товарооборота.
 
Авторы доклада отмечают и увеличение доли Евросоюза в общем объеме российского товарооборота - это первый такой случай за последние 5 лет. Это связано с увеличением поставок российских энергоресурсов в ЕС – как в физическом, так и в стоимостном выражении.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559524/

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Украина в 2018 году обогнала Казахстан по поставкам товаров в Россию

«Нефть России», 24.01.19, Москва, 15:16   Россия и Украина начинают восстанавливать взаимную торговлю: Украина в прошлом году обогнала Казахстан по поставкам товаров в РФ, став вторым по величине импортером среди стран СНГ, отмечается в новом выпуске "Мониторинга экономической ситуации в России", подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.
 
"Несмотря на сохраняющиеся политические противоречия между Украиной и Россией, товарооборот между странами демонстрирует признаки восстановления", - говорится в докладе.
 
"Украина сохранила третье место среди стран СНГ по объемам товарооборота с Россией, став при этом вторым по величине импортером", - отмечается в документе.
 
Авторы делают выводы на основании статистики за десять месяцев 2018 года. По этим данным, Украина нарастила долю в товарообороте России за счет увеличения импорта товаров в РФ на 15,6%, при том что для остальных стран этот показатель вырос в среднем на 7%. При этом общий объем импорта из стран - членов ЕАЭС вырос за указанный период всего на 3,4%. В частности, поставки из Белоруссии увеличились всего на 0,7%, а из Казахстана - на 6,8%.
 
Рост стоимостных объемов экспорта из России на Украину за десять месяцев 2018 года составил 25,6%, что также превышает темпы роста российского экспорта в любую из стран – членов ЕАЭС. На долю Украины приходится 2,2% общего товарооборота России, доля Казахстана немного выше – 2,3%, а на Белоруссию приходится 5% товарооборота.
 
Авторы доклада отмечают и увеличение доли Евросоюза в общем объеме российского товарооборота - это первый такой случай за последние 5 лет. Это связано с увеличением поставок российских энергоресурсов в ЕС – как в физическом, так и в стоимостном выражении.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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