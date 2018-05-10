«Нефть России», 24.01.19, Москва, 15:16 Россия и Украина начинают восстанавливать взаимную торговлю: Украина в прошлом году обогнала Казахстан по поставкам товаров в РФ, став вторым по величине импортером среди стран СНГ, отмечается в новом выпуске "Мониторинга экономической ситуации в России", подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.



"Несмотря на сохраняющиеся политические противоречия между Украиной и Россией, товарооборот между странами демонстрирует признаки восстановления", - говорится в докладе.



"Украина сохранила третье место среди стран СНГ по объемам товарооборота с Россией, став при этом вторым по величине импортером", - отмечается в документе.



Авторы делают выводы на основании статистики за десять месяцев 2018 года. По этим данным, Украина нарастила долю в товарообороте России за счет увеличения импорта товаров в РФ на 15,6%, при том что для остальных стран этот показатель вырос в среднем на 7%. При этом общий объем импорта из стран - членов ЕАЭС вырос за указанный период всего на 3,4%. В частности, поставки из Белоруссии увеличились всего на 0,7%, а из Казахстана - на 6,8%.



Рост стоимостных объемов экспорта из России на Украину за десять месяцев 2018 года составил 25,6%, что также превышает темпы роста российского экспорта в любую из стран – членов ЕАЭС. На долю Украины приходится 2,2% общего товарооборота России, доля Казахстана немного выше – 2,3%, а на Белоруссию приходится 5% товарооборота.



Авторы доклада отмечают и увеличение доли Евросоюза в общем объеме российского товарооборота - это первый такой случай за последние 5 лет. Это связано с увеличением поставок российских энергоресурсов в ЕС – как в физическом, так и в стоимостном выражении.

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