|
Новости oilru.com
Интервью
Глава "Лукойла": цены на нефть в первом полугодии будут колебаться на уровне $55–65
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,03 сек.
«Нефть России», 24.01.19, Москва, 15:00 О сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, прогнозе цен на нефть, итогах работы и планах компании в интервью ТАСС на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов.
— Вагит Юсуфович, в январе обычно принято подводить итоги прошлого года. Как вы оцениваете результаты работы компании?
— Я бы не хотел называть конкретные цифры, так как они есть в нашем отчете. Но мы очень довольны результатами 2018 года и смогли даже на 4% увеличить добычу углеводородов.
— Если говорить про конкретные события, что было для компании главным?
— На общегосударственном уровне это, конечно же, выборы президента России. Компания рассчитывала на стабильность и преемственность. Мы удовлетворены тем, что на ближайшее время ими обеспечены, особенно в отношении с госорганами.
Если вы имеете в виду корпоративные события, то это пуск Кандыма. Это крупнейший проект, сложный, который занял много внимания как центрального аппарата, так и моего личного.
— Сейчас на деятельность российских компаний накладывает свое ограничение сделка ОПЕК+. Ожидаете ли вы, что сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ придется продлить после первого полугодия?
— Это соглашение влияет на текущую цену нашего продукта, но параллельно американская экономика показывает бурный рост добычи, поэтому эти ограничения сдерживают наше развитие в долгосрочной перспективе. Надо подходить к этому вопросу осторожно. Что касается продления на второе полугодие, то пока рано говорить, нужно это или нет. Надо подождать.
— Считаете ли вы справедливым, что компании, работающие в России по СРП, не сокращают добычу нефти в рамках ОПЕК+? Считаете ли вы необходимым пересмотреть квоты внутри России среди компаний?
— СРП работают на основании закона Российской Федерации, поэтому к ним должен быть отдельный сложный подход. Все мы [нефтяные компании] должны быть в одной лодке, так как нефть добывается на территории Российской Федерации, но к СРП Минэнерго должно подходить точечно.
— Как вы оцениваете текущие колебания цены на нефть? Есть ли предпосылки для дальнейшей волатильности в этом году?
— Я думаю, что есть. Если идет так называемое искусственное регулирование объемов производства, то волатильность будет всегда.
— На ваш взгляд, какие факторы могут повлиять на эти колебания цены нефти в этом году?
— Первое — это присутствие спекулянтов на нашем рынке. Второе — это выполнение странами ОПЕК договоренностей по сокращению. Третье — это высокие объемы производства нефти в Америке.
Волатильность в 2019 году будет составлять примерно от $55 до $65 на баррель на это полугодие. Потом все будет зависеть от того, какое решение будет принято по Ирану, продлят ли после апреля разрешительные меры для семи стран или же их ограничат.
— Ждать ли акционерам компании в этом году дополнительных дивидендов с учетом того, что "Лукойл" планировал направлять на них доходы от цены нефти выше $50 за баррель?
— Дивидендная политика уже утверждена в нашей стратегии развития, и она одобрена. Но дополнительные доходы наших акционеров формируются за счет программы Buyback (выкупа акций — прим. ТАСС). Именно через него они получают допдоход, а также через рост компании.
Выплаты дивидендов (дополнительные — прим. ТАСС) мы пока не планируем, не хотим отвлекаться от нашей дивидендной политики. Компания гарантирует нашим акционерам, что выплаты будут расти на уровне инфляции, который демонстрирует российский рынок. Мы это соблюдаем.
— Сориентируйте, когда примерно вы планируете завершить программу Buyback?
— Я не могу сказать, так как спекулянты сразу начнут ориентироваться на эти даты.
— Если говорить про запуск нового Buyback, когда это возможно и от чего он может зависеть?
— Давайте сначала закончим с текущим Buyback и уже потом будем смотреть на перспективу.
— Немного международной повестки. Как идут переговоры с Ираком по изменению условий контракта на Западную Курну — 2, когда можно ждать результатов?
— Переговоры идут тяжело. Мы и так добились много, изменили все-таки ряд пунктов [в контракте]. Сегодня проект развивается достаточно динамично, поэтому компания будет продолжать усилия, но пока продвижения по новому раунду наших переговоров нет. Сейчас поменялось руководство, поменялся парламент, назначен новый министр, у него статус выше — вице-премьер. Мы уже сократили дистанцию переговорную по нашим вопросам, и это основной итог.
— Как вы оцениваете договоренности по стабилизации цен на нефтепродукты в России, что будет дальше?
— Я думаю, что в феврале начнутся активные переговоры [нефтяников с правительством], чтобы выработать рыночный механизм недопущения резкого роста на нефтепродукты. Пока на рынке в Российской Федерации ситуация стабильна.
— Как вы сейчас оцениваете маржинальность на АЗС?
— Ситуация сложная. Этот бизнес стал низкомаржинальным.
— Нет ли у вас желания воспользоваться ситуацией и купить ряд независимых сетей АЗС, которые довольно часто говорят о желании уйти с рынка?
— Нет. Мы не приобретаем АЗС, так как достигли того уровня, когда 100% производимых компанией бензинов продается через розничную сеть.
Будем улучшать сеть за счет реконструкции, увеличения площадей магазинов, кафе. Если и будут приобретения, то только точечные — в тех местах, где мы не присутствуем, или на новых трассах
— Россия начала процесс завершения налогового маневра. Все ли устраивает компанию, есть ли моменты, которые хотелось бы скорректировать?
— По двум неделям судить нельзя. Надо сделать среднесрочный анализ по итогам квартала, так как мы еще не почувствовали работу демпфирующего механизма. Я думаю, что по итогам первых трех месяцев мы сделаем полный анализ и тогда выскажем свое мнение — рабочая ли это схема или требует настройки.
— Как вы относитесь к идее переноса акциза с НПЗ на бензоколонку?
— Мы знаем позицию Минфина, который категорически против этого, потому что администрировать тысячи объектов тяжелее, чем десяток.
— Вице-премьер Антон Силуанов говорил, что ждет от нефтяников предложений по дедолларизации при расчетах за нефть. Отправляли ли вы их и как в целом относитесь к этому процессу?
— Сложно сказать. Наш продукт имеет так называемую международную котировку. Сегодня в торговле нефти присутствует много бумажных деривативов, которые страхуются крупными компаниями. Как правило, все это делается в долларах. Это сложный переход, но вот со странами СНГ сегодня можно начать первый этап.
— Со странами СНГ вы уже ведете такие переговоры?
— Только точечные по нефтепродуктам.
— Решение какой главной задачи вы ставите перед собой и перед "Лукойлом" в этом году?
— Сегодня это поднятие эффективности наших российских активов, активная геологоразведка и приобретение активов за пределами Российской Федерации.
Беседовал Алексей Большов