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Экономика

Fitch: объем госдолга в мире удвоился за десять лет, составив $66 трлн

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«Нефть России», 24.01.19, Москва, 14:52     Объем государственного долга в мире на конец 2018 года составлял $66 трлн (по рыночным валютным курсам), что почти вдвое превышает показатель 2007 года и эквивалентно 80% глобального ВВП, сообщается в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
 
Задолженность развитых страх остается относительно стабильной вблизи уровня $50 трлн с 2012 года. Напротив, долги государств с развивающейся экономикой (emerging markets) подскочили до $15 трлн с $10 трлн за этот же период.
 
Наиболее значительные темпы повышения в процентном выражении были отмечены в регионе Ближний Восток и Северная Африка (на 104%) и странах, расположенных к югу от Сахары (на 75%). Тем не менее, на их долю приходится лишь незначительная часть общего долга - менее $1 трлн у каждого региона.
 
"Уровень госдолга высокий, в результате чего многие государства находятся в слабой позиции перед лицом ужесточения финансовых условий в связи с началом повышения процентных ставок в мире", - отмечает глава суверенных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак.
 
На долю 11 государств с наивысшим рейтингом "ААА" приходится около 40% мирового госдолга. Этот показатель практически не менялся за последние два десятилетия.
 
США (рейтинг "ААА", прогноз - "стабильный") в настоящее время являются страной с самым большим размером долга - около $21 трлн. Его сумма повышается примерно на $1 трлн ежегодно. Для сравнения: объем задолженности Франции ("АА", прогноз - "стабильный"), Германии ("ААА", прогноз - "стабильный"), Италии ("ВВВ", прогноз - "негативный") и Великобритании ("АА", прогноз - "негативный") находился в диапазоне $2,4-2,7 трлн на конец 2018 года, отмечается в сообщении Fitch.
 
В тройку лидеров по размерам госдолга входят также Япония ($12 трлн) и Китай ($6 трлн).
 
"В 2018 году было больше повышений рейтингов, чем снижения, однако исходя из количества "негативных" прогнозов, мы полагаем, что 2019 год будет менее благоприятным, особенно, для стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки", - прогнозирует Маккормак.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559522/

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Fitch: объем госдолга в мире удвоился за десять лет, составив $66 трлн

«Нефть России», 24.01.19, Москва, 14:52    Объем государственного долга в мире на конец 2018 года составлял $66 трлн (по рыночным валютным курсам), что почти вдвое превышает показатель 2007 года и эквивалентно 80% глобального ВВП, сообщается в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
 
Задолженность развитых страх остается относительно стабильной вблизи уровня $50 трлн с 2012 года. Напротив, долги государств с развивающейся экономикой (emerging markets) подскочили до $15 трлн с $10 трлн за этот же период.
 
Наиболее значительные темпы повышения в процентном выражении были отмечены в регионе Ближний Восток и Северная Африка (на 104%) и странах, расположенных к югу от Сахары (на 75%). Тем не менее, на их долю приходится лишь незначительная часть общего долга - менее $1 трлн у каждого региона.
 
"Уровень госдолга высокий, в результате чего многие государства находятся в слабой позиции перед лицом ужесточения финансовых условий в связи с началом повышения процентных ставок в мире", - отмечает глава суверенных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак.
 
На долю 11 государств с наивысшим рейтингом "ААА" приходится около 40% мирового госдолга. Этот показатель практически не менялся за последние два десятилетия.
 
США (рейтинг "ААА", прогноз - "стабильный") в настоящее время являются страной с самым большим размером долга - около $21 трлн. Его сумма повышается примерно на $1 трлн ежегодно. Для сравнения: объем задолженности Франции ("АА", прогноз - "стабильный"), Германии ("ААА", прогноз - "стабильный"), Италии ("ВВВ", прогноз - "негативный") и Великобритании ("АА", прогноз - "негативный") находился в диапазоне $2,4-2,7 трлн на конец 2018 года, отмечается в сообщении Fitch.
 
В тройку лидеров по размерам госдолга входят также Япония ($12 трлн) и Китай ($6 трлн).
 
"В 2018 году было больше повышений рейтингов, чем снижения, однако исходя из количества "негативных" прогнозов, мы полагаем, что 2019 год будет менее благоприятным, особенно, для стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки", - прогнозирует Маккормак.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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