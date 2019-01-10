«Нефть России», 24.01.19, Москва, 14:52 Объем государственного долга в мире на конец 2018 года составлял $66 трлн (по рыночным валютным курсам), что почти вдвое превышает показатель 2007 года и эквивалентно 80% глобального ВВП, сообщается в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.



Задолженность развитых страх остается относительно стабильной вблизи уровня $50 трлн с 2012 года. Напротив, долги государств с развивающейся экономикой (emerging markets) подскочили до $15 трлн с $10 трлн за этот же период.



Наиболее значительные темпы повышения в процентном выражении были отмечены в регионе Ближний Восток и Северная Африка (на 104%) и странах, расположенных к югу от Сахары (на 75%). Тем не менее, на их долю приходится лишь незначительная часть общего долга - менее $1 трлн у каждого региона.



"Уровень госдолга высокий, в результате чего многие государства находятся в слабой позиции перед лицом ужесточения финансовых условий в связи с началом повышения процентных ставок в мире", - отмечает глава суверенных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак.



На долю 11 государств с наивысшим рейтингом "ААА" приходится около 40% мирового госдолга. Этот показатель практически не менялся за последние два десятилетия.



США (рейтинг "ААА", прогноз - "стабильный") в настоящее время являются страной с самым большим размером долга - около $21 трлн. Его сумма повышается примерно на $1 трлн ежегодно. Для сравнения: объем задолженности Франции ("АА", прогноз - "стабильный"), Германии ("ААА", прогноз - "стабильный"), Италии ("ВВВ", прогноз - "негативный") и Великобритании ("АА", прогноз - "негативный") находился в диапазоне $2,4-2,7 трлн на конец 2018 года, отмечается в сообщении Fitch.



В тройку лидеров по размерам госдолга входят также Япония ($12 трлн) и Китай ($6 трлн).



"В 2018 году было больше повышений рейтингов, чем снижения, однако исходя из количества "негативных" прогнозов, мы полагаем, что 2019 год будет менее благоприятным, особенно, для стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки", - прогнозирует Маккормак.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/559522/ Источник: Вести ← Акции "Роснефти" обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в Венесуэле Глава "Лукойла": цены на нефть в первом полугодии будут колебаться на уровне $55–65 → Новости net.finam.ru