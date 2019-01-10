|
Новости oilru.com
Экономика
Fitch: объем госдолга в мире удвоился за десять лет, составив $66 трлн
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 24.01.19, Москва, 14:52 Объем государственного долга в мире на конец 2018 года составлял $66 трлн (по рыночным валютным курсам), что почти вдвое превышает показатель 2007 года и эквивалентно 80% глобального ВВП, сообщается в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Задолженность развитых страх остается относительно стабильной вблизи уровня $50 трлн с 2012 года. Напротив, долги государств с развивающейся экономикой (emerging markets) подскочили до $15 трлн с $10 трлн за этот же период.
Наиболее значительные темпы повышения в процентном выражении были отмечены в регионе Ближний Восток и Северная Африка (на 104%) и странах, расположенных к югу от Сахары (на 75%). Тем не менее, на их долю приходится лишь незначительная часть общего долга - менее $1 трлн у каждого региона.
"Уровень госдолга высокий, в результате чего многие государства находятся в слабой позиции перед лицом ужесточения финансовых условий в связи с началом повышения процентных ставок в мире", - отмечает глава суверенных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак.
На долю 11 государств с наивысшим рейтингом "ААА" приходится около 40% мирового госдолга. Этот показатель практически не менялся за последние два десятилетия.
США (рейтинг "ААА", прогноз - "стабильный") в настоящее время являются страной с самым большим размером долга - около $21 трлн. Его сумма повышается примерно на $1 трлн ежегодно. Для сравнения: объем задолженности Франции ("АА", прогноз - "стабильный"), Германии ("ААА", прогноз - "стабильный"), Италии ("ВВВ", прогноз - "негативный") и Великобритании ("АА", прогноз - "негативный") находился в диапазоне $2,4-2,7 трлн на конец 2018 года, отмечается в сообщении Fitch.
В тройку лидеров по размерам госдолга входят также Япония ($12 трлн) и Китай ($6 трлн).
"В 2018 году было больше повышений рейтингов, чем снижения, однако исходя из количества "негативных" прогнозов, мы полагаем, что 2019 год будет менее благоприятным, особенно, для стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки", - прогнозирует Маккормак.