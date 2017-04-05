«Нефть России», 27.11.18, Москва, 16:06 Постепенный отказ от повсеместного использования ископаемых источников энергии позволит Франции укрепить независимость от действия ряда игроков на рынке нефти и газа, в том числе от России и Ирана. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце.



"Цель нашей энергетической стратегии - излечение от зависимости от ископаемых источников энергии", - пояснил Макрон. "Цены на топливо и счета за газ зависят от решений России, Саудовской Аравии и Ирана, - отметил он. - Поэтому постепенный отход от [ископаемого топлива] для нашего общества и экономики значит укрепление нашей независимости, нашего суверенитета".



Франция планирует полностью отказаться от угольных электростанций к 2022 году, отметил также Макрон.



"Мы решили закрыть все наши угольные электростанции к 2022 году", - заявил он. Глава государства подчеркнул, что это новаторский шаг, особенно в свете того, что "во всем мире не только не закрывают, но и открывают новые угольные электростанции".



Cубсидии на возобновляемые источники энергии



Как сообщил Макрон, Франция увеличит на €3 млрд ежегодные субсидии на развитие энергетики из возобновляемых источников, доведя эту сумму до €8 млрд.



"Субсидии на энергетику из возобновляемых источники составят 8 млрд евро ежегодно, вместо €5 млрд", - заявил он. Кроме того, глава государства анонсировал расширение парка ветряных электрогенераторов и троекратный прирост производства энергии за счет ветра к 2030 году. Также к этому сроку Франция планирует увеличить в 5 раз производство солнечной энергии.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558887/