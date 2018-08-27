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Нефтегазодобыча

Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа

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«Нефть России», 27.11.18, Москва, 14:52    Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) намерена увеличить объем производства газа и экспортировать его. Для этого потребуются инвестиции в размере $150 млрд в течение следующего десятилетия, сообщает Reuters.
 
Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа до 23 млрд стандартных куб. футов (0,65 млрд куб. м) в день с 14 млрд куб. футов в день в настоящее время, заявил генеральный директор компании Амин Нассер.
 
"Наша газовая программа... привлечет инвестиции в размере около $150 млрд в течение следующего десятилетия, - сказал он. - У нас также есть нетрадиционные газовые ресурсы мирового класса, которые быстро дополняют наши большие традиционные ресурсы".
 
Нетрадиционные газовые ресурсы будут играть важную роль в развитии химического сектора Саудовской Аравии, добавил Нассер.
 
Aramco является крупным игроком на газовом рынке, но большая часть продукции компании используется внутри страны, отметил он.
 
"Мы хотим перейти от удовлетворения потребностей только нашей коммунальной отрасли в королевстве... к тому, чтобы стать экспортером газа и продуктов газопереработки", - заявил Нассер.
 
"У нас есть планы по созданию интегрированного международного газового бизнеса, опирающегося на обширные традиционные и нетрадиционные внутренние ресурсы", - сказал глава Aramco.
 
По его словам, в настоящее время Aramco имеет 16 буровых установок для добычи нетрадиционного газа, и в этом году было завершено бурение более чем 70 скважин.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", ранее в этом месяце Нассер заявил, что Saudi Aramco планирует инвестировать в нефтехимический сектор около $200 млрд в следующие десять лет.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558884/

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Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа

«Нефть России», 27.11.18, Москва, 14:52   Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) намерена увеличить объем производства газа и экспортировать его. Для этого потребуются инвестиции в размере $150 млрд в течение следующего десятилетия, сообщает Reuters.
 
Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа до 23 млрд стандартных куб. футов (0,65 млрд куб. м) в день с 14 млрд куб. футов в день в настоящее время, заявил генеральный директор компании Амин Нассер.
 
"Наша газовая программа... привлечет инвестиции в размере около $150 млрд в течение следующего десятилетия, - сказал он. - У нас также есть нетрадиционные газовые ресурсы мирового класса, которые быстро дополняют наши большие традиционные ресурсы".
 
Нетрадиционные газовые ресурсы будут играть важную роль в развитии химического сектора Саудовской Аравии, добавил Нассер.
 
Aramco является крупным игроком на газовом рынке, но большая часть продукции компании используется внутри страны, отметил он.
 
"Мы хотим перейти от удовлетворения потребностей только нашей коммунальной отрасли в королевстве... к тому, чтобы стать экспортером газа и продуктов газопереработки", - заявил Нассер.
 
"У нас есть планы по созданию интегрированного международного газового бизнеса, опирающегося на обширные традиционные и нетрадиционные внутренние ресурсы", - сказал глава Aramco.
 
По его словам, в настоящее время Aramco имеет 16 буровых установок для добычи нетрадиционного газа, и в этом году было завершено бурение более чем 70 скважин.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", ранее в этом месяце Нассер заявил, что Saudi Aramco планирует инвестировать в нефтехимический сектор около $200 млрд в следующие десять лет.

 


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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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