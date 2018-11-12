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Сбербанк ожидает роста ВВП РФ в следующие 3 года не более чем на 2% в год
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«Нефть России», 27.11.18, Москва, 14:42 Сбербанк ожидает рост ВВП РФ в следующие три года не более чем на 2% в год, задача по росту ВВП на душу населения в предстоящие шесть лет в 1,5 раза выглядит очень проблематичной, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Шесть лет - достаточно длинный горизонт для предсказания экономической динамики, но на предстоящие три года она определена, и, по нашим оценкам, ВВП будет расти не больше чем на 2% в год. Задача увеличить ВВП на душу населения в предстоящие шесть лет в полтора раза выглядит очень проблематичной", - сказал он в интервью PwC.
Минэкономразвития в своем последнем прогнозе отметило, что рост ВВП РФ в 2019 г. составит 1,3% при цене нефти $63,4 за баррель, в 2020 г. рост экономики ускорится до 2% при цене нефти $59,7 за баррель, в 2021 г. рост ВВП РФ составит 3,1% при цене нефти $57,9 за баррель.
Глава Сбербанка считает, что высоким темпам роста экономики может помешать текущая система управления в стране. "Сможем ли мы эффективно реформировать систему управления? Не берусь предсказывать. Очень хочется верить, что это удастся сделать. Просто если эту задачу не решить, то и с высокими темпами экономического роста, и вообще с развитием страны будут проблемы", - сообщил Греф.
Глава Сбербанка подчеркнул, что в России одной из основных проблем ведения бизнеса является бизнес-климат.
"Все, что связано с государственным регулированием и созданием привлекательных условий для ведения бизнеса. Государственное регулирование у нас не оптимально. Где-то чрезмерно, где-то недостаточно. Когда я говорю не оптимально, я имею ввиду, что оно недостаточно выстроено. У нас много бюрократии, которая зачастую ведет к коррупции", - считает он.
Греф также отметил, что профессия бизнесмена не пользуется большой популярностью у россиян, поскольку они предпочитают идти в более "безопасные" сферы, например, государственные услуги, регулирование. "Престиж профессии бизнесмена у нас нужно повышать радикально", - заключил глава российского банка.