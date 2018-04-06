«Нефть России», 27.11.18, Москва, 11:00 Президент США Дональд Трамп предположил, что он может ввести пошлины в размере 10% на iPhone и ноутбуки, импортируемые из Китая. В интервью The Wall Street Journal он также сказал, что "очень маловероятно", что он отложит повышение пошлин на китайский импорт с 10% до 25% с 1 января.



Эти заявления Трамп сделал незадолго до саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что президент США встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.



"Возможно. Возможно. Зависит от того, какой тариф, - сказал Трамп в интервью WSJ о возможных пошлинах на iPhone и ноутбуки. - Я имею в виду, я могу сделать их [пошлины в размере] 10%, и люди могли бы это очень легко выдержать".



Как сообщали "Вести.Экономика", в конце сентября США ввели 10%-е пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. В результате общая стоимость товаров, затронутых пошлинами, возросла до $250 млрд.



Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на сумму $60 млрд, увеличив общую стоимость затронутых пошлинами товаров до $110 млрд.



Трамп заявил, что ожидает повышения пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд до 25%. Он также введет дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд, если две страны не заключат торговую сделку.



Сейчас продукция Apple не облагается пошлинами. Хотя сборка iPhone производится в Китае, некоторые комплектующие для них поставляются из США.



Акции Apple упали на 2,11% в ходе торгов после официального закрытия рынка.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558878/ Источник: Вести ← МВФ не увидел причин для ограничения сотрудничества с Украиной при военном положении Эксперты: нефть замерла в ожидании решения ОПЕК+ → Новости net.finam.ru