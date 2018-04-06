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Трамп не исключил введения 10%-х пошлин на iPhone и ноутбуки из Китая
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«Нефть России», 27.11.18, Москва, 11:00 Президент США Дональд Трамп предположил, что он может ввести пошлины в размере 10% на iPhone и ноутбуки, импортируемые из Китая. В интервью The Wall Street Journal он также сказал, что "очень маловероятно", что он отложит повышение пошлин на китайский импорт с 10% до 25% с 1 января.
Эти заявления Трамп сделал незадолго до саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что президент США встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Возможно. Возможно. Зависит от того, какой тариф, - сказал Трамп в интервью WSJ о возможных пошлинах на iPhone и ноутбуки. - Я имею в виду, я могу сделать их [пошлины в размере] 10%, и люди могли бы это очень легко выдержать".
Как сообщали "Вести.Экономика", в конце сентября США ввели 10%-е пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. В результате общая стоимость товаров, затронутых пошлинами, возросла до $250 млрд.
Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на сумму $60 млрд, увеличив общую стоимость затронутых пошлинами товаров до $110 млрд.
Трамп заявил, что ожидает повышения пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд до 25%. Он также введет дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд, если две страны не заключат торговую сделку.
Сейчас продукция Apple не облагается пошлинами. Хотя сборка iPhone производится в Китае, некоторые комплектующие для них поставляются из США.
Акции Apple упали на 2,11% в ходе торгов после официального закрытия рынка.