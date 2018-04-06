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Конфликты

Трамп не исключил введения 10%-х пошлин на iPhone и ноутбуки из Китая

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«Нефть России», 27.11.18, Москва, 11:00    Президент США Дональд Трамп предположил, что он может ввести пошлины в размере 10% на iPhone и ноутбуки, импортируемые из Китая. В интервью The Wall Street Journal он также сказал, что "очень маловероятно", что он отложит повышение пошлин на китайский импорт с 10% до 25% с 1 января.
 
Эти заявления Трамп сделал незадолго до саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что президент США встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
 
"Возможно. Возможно. Зависит от того, какой тариф, - сказал Трамп в интервью WSJ о возможных пошлинах на iPhone и ноутбуки. - Я имею в виду, я могу сделать их [пошлины в размере] 10%, и люди могли бы это очень легко выдержать".
 
Как сообщали "Вести.Экономика", в конце сентября США ввели 10%-е пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. В результате общая стоимость товаров, затронутых пошлинами, возросла до $250 млрд.
 
Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на сумму $60 млрд, увеличив общую стоимость затронутых пошлинами товаров до $110 млрд.
 
Трамп заявил, что ожидает повышения пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд до 25%. Он также введет дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд, если две страны не заключат торговую сделку.
 
Сейчас продукция Apple не облагается пошлинами. Хотя сборка iPhone производится в Китае, некоторые комплектующие для них поставляются из США.
 
Акции Apple упали на 2,11% в ходе торгов после официального закрытия рынка.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558878/

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Трамп не исключил введения 10%-х пошлин на iPhone и ноутбуки из Китая

«Нефть России», 27.11.18, Москва, 11:00   Президент США Дональд Трамп предположил, что он может ввести пошлины в размере 10% на iPhone и ноутбуки, импортируемые из Китая. В интервью The Wall Street Journal он также сказал, что "очень маловероятно", что он отложит повышение пошлин на китайский импорт с 10% до 25% с 1 января.
 
Эти заявления Трамп сделал незадолго до саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что президент США встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
 
"Возможно. Возможно. Зависит от того, какой тариф, - сказал Трамп в интервью WSJ о возможных пошлинах на iPhone и ноутбуки. - Я имею в виду, я могу сделать их [пошлины в размере] 10%, и люди могли бы это очень легко выдержать".
 
Как сообщали "Вести.Экономика", в конце сентября США ввели 10%-е пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. В результате общая стоимость товаров, затронутых пошлинами, возросла до $250 млрд.
 
Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на сумму $60 млрд, увеличив общую стоимость затронутых пошлинами товаров до $110 млрд.
 
Трамп заявил, что ожидает повышения пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд до 25%. Он также введет дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд, если две страны не заключат торговую сделку.
 
Сейчас продукция Apple не облагается пошлинами. Хотя сборка iPhone производится в Китае, некоторые комплектующие для них поставляются из США.
 
Акции Apple упали на 2,11% в ходе торгов после официального закрытия рынка.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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