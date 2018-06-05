Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 27 ноября 2018 года, вторник , 11:54:03 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    66.51 +0,84    75.57 +0,63
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1279.75 Мб информации:

  • 541216 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Иностранные компании

МВФ не увидел причин для ограничения сотрудничества с Украиной при военном положении

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 27.11.18, Москва, 10:50     Международный валютный фонд (МВФ) надеется на быструю деэскалацию ситуации и заявляет об отсутствии юридических ограничений для продолжения сотрудничества с Украиной при военном положении.
 
"Мы наблюдаем за последними событиями, включая введение военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", - говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана вечером в понедельник.
 
Украина рассчитывает на принятие советом директоров МВФ в декабре решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.
 
Верховная Рада на минувшей неделе приняла госбюджет-2019 с дефицитом до 2,3% ВВП, что было одним из условий утверждения программы, однако необходим еще анализ принятого документа на предмет соответствия достигнутым договоренностям.
 
Помимо того Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна пересмотреть тарифы на тепловую энергию для теплокоммунэнерго (ТКЭ) после того, как правительство с 1 ноября повысило цены на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558877/

Россия не признает решение арбитража взыскать $1,3 млрд в пользу ОщадбанкаТрамп не исключил введения 10%-х пошлин на iPhone и ноутбуки из Китая
Просмотров: 117
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

МВФ не увидел причин для ограничения сотрудничества с Украиной при военном положении

«Нефть России», 27.11.18, Москва, 10:50    Международный валютный фонд (МВФ) надеется на быструю деэскалацию ситуации и заявляет об отсутствии юридических ограничений для продолжения сотрудничества с Украиной при военном положении.
 
"Мы наблюдаем за последними событиями, включая введение военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", - говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана вечером в понедельник.
 
Украина рассчитывает на принятие советом директоров МВФ в декабре решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.
 
Верховная Рада на минувшей неделе приняла госбюджет-2019 с дефицитом до 2,3% ВВП, что было одним из условий утверждения программы, однако необходим еще анализ принятого документа на предмет соответствия достигнутым договоренностям.
 
Помимо того Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна пересмотреть тарифы на тепловую энергию для теплокоммунэнерго (ТКЭ) после того, как правительство с 1 ноября повысило цены на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Сентябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Октябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Ноябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  