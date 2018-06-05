«Нефть России», 27.11.18, Москва, 10:50 Международный валютный фонд (МВФ) надеется на быструю деэскалацию ситуации и заявляет об отсутствии юридических ограничений для продолжения сотрудничества с Украиной при военном положении.



"Мы наблюдаем за последними событиями, включая введение военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", - говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана вечером в понедельник.



Украина рассчитывает на принятие советом директоров МВФ в декабре решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.



Верховная Рада на минувшей неделе приняла госбюджет-2019 с дефицитом до 2,3% ВВП, что было одним из условий утверждения программы, однако необходим еще анализ принятого документа на предмет соответствия достигнутым договоренностям.



Помимо того Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна пересмотреть тарифы на тепловую энергию для теплокоммунэнерго (ТКЭ) после того, как правительство с 1 ноября повысило цены на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558877/ Источник: Interfax ← Россия не признает решение арбитража взыскать $1,3 млрд в пользу Ощадбанка Трамп не исключил введения 10%-х пошлин на iPhone и ноутбуки из Китая → Новости net.finam.ru