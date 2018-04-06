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Конфликты

Россия не признает решение арбитража взыскать $1,3 млрд в пользу Ощадбанка

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«Нефть России», 27.11.18, Москва, 10:41     Россия не признает решение международного арбитража о взыскании с нее 1,3 миллиарда долларов в пользу украинского Ощадбанка по иску об утрате активов в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского Минюста.
 
"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в г. Гааге, вынесенное 26.11.2018, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО "Государственный ощадный банк Украины" к России", — пояснили в пресс-службе.
 
Минюст России заявил, что будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения.
 
Накануне украинский Ощадбанк заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ о взыскании 1,3 миллиарда долларов ущерба в связи с утерей активов в Крыму и будет теперь добиваться его исполнения во всех юрисдикциях.
 
Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.
 
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558876/

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Россия не признает решение арбитража взыскать $1,3 млрд в пользу Ощадбанка

«Нефть России», 27.11.18, Москва, 10:41    Россия не признает решение международного арбитража о взыскании с нее 1,3 миллиарда долларов в пользу украинского Ощадбанка по иску об утрате активов в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского Минюста.
 
"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в г. Гааге, вынесенное 26.11.2018, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО "Государственный ощадный банк Украины" к России", — пояснили в пресс-службе.
 
Минюст России заявил, что будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения.
 
Накануне украинский Ощадбанк заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ о взыскании 1,3 миллиарда долларов ущерба в связи с утерей активов в Крыму и будет теперь добиваться его исполнения во всех юрисдикциях.
 
Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.
 
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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