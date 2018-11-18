«Нефть России», 27.11.18, Москва, 10:25 В России клиенты нескольких банков сообщили, что кредитные организации потребовали от них обоснования денежных переводов, сумма которых не превышает 1 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова пострадавших.



По их словам, речь идет о перечислениях между гражданами. Сотрудники служб финансового мониторинга банковских организаций попросили предоставить документы, которые бы подтверждали экономическую целесообразность таких переводов. Если клиенты не предоставляют необходимые сведения в указанный срок, их кредитные карты или счет могут заблокировать.



По мнению экспертов, действия банковских организаций направлены против мошенников.



Согласно заявлению Центробанка, если банк считает операции подозрительными, его представители должны связаться с клиентом и получить от него подтверждение.



Ранее Госдума приняла закон, который разрешит российским банкам при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558875/ Источник: Газета.ру ← Саудиты смутили трейдеров рекордным объемом добытой нефти Россия не признает решение арбитража взыскать $1,3 млрд в пользу Ощадбанка → Новости net.finam.ru