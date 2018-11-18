|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
СМИ: банки угрожают блокировкой карт россиян при подозрительных денежных переводах
|
Реплика: Криптобиржевики испугались
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 27.11.18, Москва, 10:25 В России клиенты нескольких банков сообщили, что кредитные организации потребовали от них обоснования денежных переводов, сумма которых не превышает 1 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова пострадавших.
По их словам, речь идет о перечислениях между гражданами. Сотрудники служб финансового мониторинга банковских организаций попросили предоставить документы, которые бы подтверждали экономическую целесообразность таких переводов. Если клиенты не предоставляют необходимые сведения в указанный срок, их кредитные карты или счет могут заблокировать.
По мнению экспертов, действия банковских организаций направлены против мошенников.
Согласно заявлению Центробанка, если банк считает операции подозрительными, его представители должны связаться с клиентом и получить от него подтверждение.
Ранее Госдума приняла закон, который разрешит российским банкам при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их.