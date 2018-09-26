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ОПЕК

Саудиты смутили трейдеров рекордным объемом добытой нефти

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«Нефть России», 27.11.18, Москва, 10:17    После резкого падения в пятницу на 8% сегодня утром нефть попыталась показать слабый отскок, надеясь, что встреча ОПЕК на следующей неделе приведет к новым ограничениям производства OPEC+.
 
Тем не менее оптимизм трейдеров несколько погас на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия подняла добычу нефти до рекордно высокого уровня в ноябре, превысив квоту, согласованную на саммите ОПЕК в 2016 г. в Вене, что вызвало новые сомнения в отношении того, собирается ли Эр-Рияд сокращать добычу.
 
Агентство Reuters процитировало источник в отрасли, который отметил, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре достигла 11,1-11,3 млн баррелей в день, что было очень высоким показателем. Эти показатели выросли на 0,5 млн баррелей в сутки, 0,5% мирового спроса, с октября, также они стали выше на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с отметками в начале 2018 г., когда Эр-Рияд сокращал производство наряду с другими членами ОПЕК.
 
Саудовская Аравия решила резко увеличить предложение в июне в ответ на призывы потребителей, в том числе США и Индии, снизить цены на нефть и решить проблему недостатка предложения, после того как Вашингтон ввел санкции против Ирана. Однако этот шаг встретил негативную реакцию в Эр-Рияде, после того как Вашингтон ввел более мягкие, чем ожидалось, санкции против Тегерана. Это быстро вызвало беспокойство по поводу избытка предложения, Brent упала до уровня ниже $60 за баррель в пятницу с $85 за баррель в октябре.
 
Россия, которая объединилась с Саудовской Аравией в первом сокращении производства ОПЕК с 2016 г., резко увеличила производство в последние месяцы до постсоветского максимума 11,4 млн баррелей в сутки, поскольку мировые рынки столкнулись с переизбытком нефти и всплеском запасов нефти.
 
По иронии судьбы источники саудовской нефтяной промышленности заявили, что хотят, чтобы цены оставались выше $70 за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих заявил, что в этом году мировые поставки нефти могут превысить спрос более чем на 1 млрд баррелей в сутки в следующем году, требуя от ОПЕК принять меры. Однако именно Саудовская Аравия ответственна за избыточные уровни добычи, которые привели к падению цен на нефть.
 
В начале месяца Фалих сказал, что нефтяной гигант Saudi Aramco в декабре поставит на 0,5 млн баррелей в день меньше, чем в ноябре, поскольку спрос со стороны потребителей был ниже. Теперь же он сталкивается с огромным противником заявленного сокращения производства: президентом США Трамп.
 
Напомним, что Трамп поддерживал кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, несмотря на призывы многих американских политиков ввести жесткие санкции против Эр-Рияда после убийства журналиста Джамала Хашогги в консульстве Эр-Рияда в Стамбуле. Излишне говорить, что высказывания Трампа именно для Саудовской Аравии, продолжающей добывать нефть, привели к снижению цен.
 
В воскресенье Трамп поблагодарил самого себя за снижение цен на нефть и сравнил это с большим снижением налогов в экономике США.
 
Между тем, Goldman Sachs Group невосприимчив к распродаже сырья и прогнозирует доходность около 17% в ближайшие месяцы, называя нынешнюю ситуацию неустойчивой и заявляя, что встреча G20 на этой неделе в Буэнос-Айресе станет поворотным моментом. Банк ожидает сокращения поставок ОПЕК, а его объявление приведет к восстановлению цен. Он советует длинные позиции по Brent.
 
"Учитывая изменение в ценах на сырьевые товары по сравнению с фундаментальными показателями, мы считаем, что сырьевые товары предлагают чрезвычайно привлекательную отправную точку для длинным позиция по нефти, золоту. В Буэнос-Айресе могут быть рассмотрены многие политические неопределенности, оказывающие влияние на рынках сырьевых товаров. Это включает ряд улучшений в отношениях между Китаем и США и прояснение ситуации с возможным сокращением ОПЕК", - заявил стратег Goldman Джеффри Керри в своем отчете. В нем он перечислил 10 лучших идей на 2019 г., включая восстановление Brent по мере сокращения поставок ОПЕК.
 
Интересно, что Goldman придерживается своего тезиса "отрицательной гаммы", который, возможно, объясняет первое падение нефти 2 недели назад.
 
"Тем не менее при WTI на уровне $50 за баррель мы находимся на другой стороне самого большого количества путов на отметке $55 за баррель, что создает необходимость для своп-дилеров хеджировать производство путов, чтобы начать покупать снова. Вот почему мы считаем, что сейчас самое время рекомендовать длинную позицию по нефти на этих уровнях", - говорится в отчете банка.
 
В последние годы эффективность рекомендаций Goldman была в лучшем случае неоднозначной, хотя, учитывая, что нефть падала в рекордную зону перепроданности, это связано с довольно скромным отскоком.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558874/

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Саудиты смутили трейдеров рекордным объемом добытой нефти

«Нефть России», 27.11.18, Москва, 10:17   После резкого падения в пятницу на 8% сегодня утром нефть попыталась показать слабый отскок, надеясь, что встреча ОПЕК на следующей неделе приведет к новым ограничениям производства OPEC+.
 
Тем не менее оптимизм трейдеров несколько погас на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия подняла добычу нефти до рекордно высокого уровня в ноябре, превысив квоту, согласованную на саммите ОПЕК в 2016 г. в Вене, что вызвало новые сомнения в отношении того, собирается ли Эр-Рияд сокращать добычу.
 
Агентство Reuters процитировало источник в отрасли, который отметил, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре достигла 11,1-11,3 млн баррелей в день, что было очень высоким показателем. Эти показатели выросли на 0,5 млн баррелей в сутки, 0,5% мирового спроса, с октября, также они стали выше на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с отметками в начале 2018 г., когда Эр-Рияд сокращал производство наряду с другими членами ОПЕК.
 
Саудовская Аравия решила резко увеличить предложение в июне в ответ на призывы потребителей, в том числе США и Индии, снизить цены на нефть и решить проблему недостатка предложения, после того как Вашингтон ввел санкции против Ирана. Однако этот шаг встретил негативную реакцию в Эр-Рияде, после того как Вашингтон ввел более мягкие, чем ожидалось, санкции против Тегерана. Это быстро вызвало беспокойство по поводу избытка предложения, Brent упала до уровня ниже $60 за баррель в пятницу с $85 за баррель в октябре.
 
Россия, которая объединилась с Саудовской Аравией в первом сокращении производства ОПЕК с 2016 г., резко увеличила производство в последние месяцы до постсоветского максимума 11,4 млн баррелей в сутки, поскольку мировые рынки столкнулись с переизбытком нефти и всплеском запасов нефти.
 
По иронии судьбы источники саудовской нефтяной промышленности заявили, что хотят, чтобы цены оставались выше $70 за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих заявил, что в этом году мировые поставки нефти могут превысить спрос более чем на 1 млрд баррелей в сутки в следующем году, требуя от ОПЕК принять меры. Однако именно Саудовская Аравия ответственна за избыточные уровни добычи, которые привели к падению цен на нефть.
 
В начале месяца Фалих сказал, что нефтяной гигант Saudi Aramco в декабре поставит на 0,5 млн баррелей в день меньше, чем в ноябре, поскольку спрос со стороны потребителей был ниже. Теперь же он сталкивается с огромным противником заявленного сокращения производства: президентом США Трамп.
 
Напомним, что Трамп поддерживал кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, несмотря на призывы многих американских политиков ввести жесткие санкции против Эр-Рияда после убийства журналиста Джамала Хашогги в консульстве Эр-Рияда в Стамбуле. Излишне говорить, что высказывания Трампа именно для Саудовской Аравии, продолжающей добывать нефть, привели к снижению цен.
 
В воскресенье Трамп поблагодарил самого себя за снижение цен на нефть и сравнил это с большим снижением налогов в экономике США.
 
Между тем, Goldman Sachs Group невосприимчив к распродаже сырья и прогнозирует доходность около 17% в ближайшие месяцы, называя нынешнюю ситуацию неустойчивой и заявляя, что встреча G20 на этой неделе в Буэнос-Айресе станет поворотным моментом. Банк ожидает сокращения поставок ОПЕК, а его объявление приведет к восстановлению цен. Он советует длинные позиции по Brent.
 
"Учитывая изменение в ценах на сырьевые товары по сравнению с фундаментальными показателями, мы считаем, что сырьевые товары предлагают чрезвычайно привлекательную отправную точку для длинным позиция по нефти, золоту. В Буэнос-Айресе могут быть рассмотрены многие политические неопределенности, оказывающие влияние на рынках сырьевых товаров. Это включает ряд улучшений в отношениях между Китаем и США и прояснение ситуации с возможным сокращением ОПЕК", - заявил стратег Goldman Джеффри Керри в своем отчете. В нем он перечислил 10 лучших идей на 2019 г., включая восстановление Brent по мере сокращения поставок ОПЕК.
 
Интересно, что Goldman придерживается своего тезиса "отрицательной гаммы", который, возможно, объясняет первое падение нефти 2 недели назад.
 
"Тем не менее при WTI на уровне $50 за баррель мы находимся на другой стороне самого большого количества путов на отметке $55 за баррель, что создает необходимость для своп-дилеров хеджировать производство путов, чтобы начать покупать снова. Вот почему мы считаем, что сейчас самое время рекомендовать длинную позицию по нефти на этих уровнях", - говорится в отчете банка.
 
В последние годы эффективность рекомендаций Goldman была в лучшем случае неоднозначной, хотя, учитывая, что нефть падала в рекордную зону перепроданности, это связано с довольно скромным отскоком.
 


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