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Иностранные компании

Bloomberg: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

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«Нефть России», 27.11.18, Москва, 00:39     Капитализация корпорации Microsoft на торгах в понедельник на Нью-йоркской фондовой бирже достигла $812,93 млрд, превысив показатель Apple - $812,6 млрд. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.
 
По ее выкладкам, котировки акций Microsoft в понедельник поднялись на 2,7%, до $105,79. Котировки ценных бумаг Apple, наоборот, упали на 0,7%. Это падение имело краткосрочный характер, так как в настоящий момент данный показатель у Apple составил $173,01 за акцию, увеличившись на 0,42% за торговую сессию.
 
В октябре рыночная капитализация Apple достигла рекордных $1,1 трлн. С тех пор компания потеряла в цене около $300 млрд (22%), отмечает Bloomberg. Как информировала на прошлой неделе газета The Wall Street Journal, Apple возобновила приостановленное ранее производство смартфонов iPhone X в свете более низкого, чем ожидалось, спроса на выпущенные в сентябре текущего года смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max.
 
Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558871/

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Bloomberg: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

«Нефть России», 27.11.18, Москва, 00:39    Капитализация корпорации Microsoft на торгах в понедельник на Нью-йоркской фондовой бирже достигла $812,93 млрд, превысив показатель Apple - $812,6 млрд. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.
 
По ее выкладкам, котировки акций Microsoft в понедельник поднялись на 2,7%, до $105,79. Котировки ценных бумаг Apple, наоборот, упали на 0,7%. Это падение имело краткосрочный характер, так как в настоящий момент данный показатель у Apple составил $173,01 за акцию, увеличившись на 0,42% за торговую сессию.
 
В октябре рыночная капитализация Apple достигла рекордных $1,1 трлн. С тех пор компания потеряла в цене около $300 млрд (22%), отмечает Bloomberg. Как информировала на прошлой неделе газета The Wall Street Journal, Apple возобновила приостановленное ранее производство смартфонов iPhone X в свете более низкого, чем ожидалось, спроса на выпущенные в сентябре текущего года смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max.
 
Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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