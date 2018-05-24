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Bloomberg: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации
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«Нефть России», 27.11.18, Москва, 00:39 Капитализация корпорации Microsoft на торгах в понедельник на Нью-йоркской фондовой бирже достигла $812,93 млрд, превысив показатель Apple - $812,6 млрд. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.
По ее выкладкам, котировки акций Microsoft в понедельник поднялись на 2,7%, до $105,79. Котировки ценных бумаг Apple, наоборот, упали на 0,7%. Это падение имело краткосрочный характер, так как в настоящий момент данный показатель у Apple составил $173,01 за акцию, увеличившись на 0,42% за торговую сессию.
В октябре рыночная капитализация Apple достигла рекордных $1,1 трлн. С тех пор компания потеряла в цене около $300 млрд (22%), отмечает Bloomberg. Как информировала на прошлой неделе газета The Wall Street Journal, Apple возобновила приостановленное ранее производство смартфонов iPhone X в свете более низкого, чем ожидалось, спроса на выпущенные в сентябре текущего года смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max.
Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).