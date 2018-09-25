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Новак обсудил с коллегой из Германии транзит российского газа через Украину
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«Нефть России», 27.11.18, Москва, 00:01 Министр энергетики РФ Александр Новак и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер обсудили по телефону перспективы транзита российского газа через территорию Украины, сообщает Минэнерго РФ.
"Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел телефонный разговор с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Министры энергетики России и ФРГ провели конструктивный разговор, в ходе которого обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия с третьими странами, в частности дальнейшие перспективы транзита российского газа через территорию Украины", — говорится в сообщении.