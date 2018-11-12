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Инфляция по итогам 2018 года будет в районе 4%, заявили в Минэкономразвития

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«Нефть России», 26.11.18, Москва, 18:48     Инфляция в РФ по итогам 2018 года составит в районе 4%, есть риски незначительного превышения этой цифры, но не таргета, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Официальный текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2018 год — 3,4%, однако в ноябрьском докладе "Картина экономики" министерство отмечало, что инфляция на конец года составит 3,7-3,8%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2018 год — 3,8-4,2%, долгосрочный таргет по инфляции — около 4%.
 
"Даже если посмотреть, какой прогноз давал ЦБ, а его прогноз был 3,8-4,2%, то я считаю, что любая из этих цифр укладывается в таргет. Десятые — это не тот вопрос, когда мы не укладываемся. Вот когда было 11,7% — это мы не укладывались в таргет, и даже когда инфляция в 7% — это мы не укладываемся. А все, что около 4% — это в пределах таргета", — сказал Орешкин журналистам.
 
По словам министра, прогнозировать инфляцию с точностью до десятых долей процента сейчас — это гадание на кофейной гуще, так как ситуация во многом зависит от динамики цен на овощи.
 
"Если смотреть прошлую неделю, то там сильно подпрыгнули цены на овощи, пойдут они чуть быстрее или чуть медленнее — это определит конкретное значение инфляции… Как у нас летом было отклонение вниз, оно тоже во многом было из-за овощей, так сейчас может быть отклонение в другую сторону. В целом это не описывает общую инфляционную картину. Общая, в целом, что мы находимся около целевого диапазона, и пока серьезных отклонений не предполагается", — пояснил он.
 
Отвечая на вопрос, какой уровень инфляции ожидается на конец 2018 года, министр сказал: "В районе 4%". При этом он не исключил, что инфляция может оказаться и выше 4%. "Риски такие есть, отрицать это глупо", — заключил Орешкин.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558868/

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18:48 · Инфляция по итогам 2018 года будет в районе 4%, заявили в Минэкономразвития
18:33 · Ощадбанк отсудил у РФ $1,3 млрд компенсации за присоединение Крыма
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Инфляция по итогам 2018 года будет в районе 4%, заявили в Минэкономразвития

«Нефть России», 26.11.18, Москва, 18:48    Инфляция в РФ по итогам 2018 года составит в районе 4%, есть риски незначительного превышения этой цифры, но не таргета, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Официальный текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2018 год — 3,4%, однако в ноябрьском докладе "Картина экономики" министерство отмечало, что инфляция на конец года составит 3,7-3,8%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2018 год — 3,8-4,2%, долгосрочный таргет по инфляции — около 4%.
 
"Даже если посмотреть, какой прогноз давал ЦБ, а его прогноз был 3,8-4,2%, то я считаю, что любая из этих цифр укладывается в таргет. Десятые — это не тот вопрос, когда мы не укладываемся. Вот когда было 11,7% — это мы не укладывались в таргет, и даже когда инфляция в 7% — это мы не укладываемся. А все, что около 4% — это в пределах таргета", — сказал Орешкин журналистам.
 
По словам министра, прогнозировать инфляцию с точностью до десятых долей процента сейчас — это гадание на кофейной гуще, так как ситуация во многом зависит от динамики цен на овощи.
 
"Если смотреть прошлую неделю, то там сильно подпрыгнули цены на овощи, пойдут они чуть быстрее или чуть медленнее — это определит конкретное значение инфляции… Как у нас летом было отклонение вниз, оно тоже во многом было из-за овощей, так сейчас может быть отклонение в другую сторону. В целом это не описывает общую инфляционную картину. Общая, в целом, что мы находимся около целевого диапазона, и пока серьезных отклонений не предполагается", — пояснил он.
 
Отвечая на вопрос, какой уровень инфляции ожидается на конец 2018 года, министр сказал: "В районе 4%". При этом он не исключил, что инфляция может оказаться и выше 4%. "Риски такие есть, отрицать это глупо", — заключил Орешкин.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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