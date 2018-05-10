«Нефть России», 26.11.18, Москва, 18:33 Арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка (Киев), причиненных в результате присоединения Крыма к России.



"Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации", - говорится в сообщении.



Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций. Объем искового заявления Ощадбанка к Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тысяч страниц. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.



Об иске Ощадбанка к России стало известно летом 2015 года. Год спустя сообщалось, что банк хочет отсудить более $1 млрд компенсации, которая включает стоимость потери активов, бизнеса, а также проценты.



Как сообщалось ранее, чистый убыток Ощадбанка в 2014 году составил 8,5 млрд грн, тогда как в 2013 году была получена чистая прибыль в размере 678,784 млн грн. Банк отмечал, что убыток сформировался из-за потерь, понесенных в связи с переходом Крыма к России: Ощадбанк был вынужден сформировать дополнительные резервы в размере 9,6 млрд грн.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558867/ Источник: Interfax ← Орешкин: G20 обсудит влияние санкций и торговых войн на мировую экономику Инфляция по итогам 2018 года будет в районе 4%, заявили в Минэкономразвития → Новости net.finam.ru