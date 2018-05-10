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Ощадбанк отсудил у РФ $1,3 млрд компенсации за присоединение Крыма
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«Нефть России», 26.11.18, Москва, 18:33 Арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка (Киев), причиненных в результате присоединения Крыма к России.
"Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации", - говорится в сообщении.
Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций. Объем искового заявления Ощадбанка к Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тысяч страниц. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.
Об иске Ощадбанка к России стало известно летом 2015 года. Год спустя сообщалось, что банк хочет отсудить более $1 млрд компенсации, которая включает стоимость потери активов, бизнеса, а также проценты.
Как сообщалось ранее, чистый убыток Ощадбанка в 2014 году составил 8,5 млрд грн, тогда как в 2013 году была получена чистая прибыль в размере 678,784 млн грн. Банк отмечал, что убыток сформировался из-за потерь, понесенных в связи с переходом Крыма к России: Ощадбанк был вынужден сформировать дополнительные резервы в размере 9,6 млрд грн.