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Орешкин: G20 обсудит влияние санкций и торговых войн на мировую экономику
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«Нефть России», 26.11.18, Москва, 13:37 Влияние торгового протекционизма и санкций на рост мировой экономики будет обсуждаться на саммите G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
"Я думаю, этот вопрос будет сейчас поставлен, в том числе на "двадцатке" при обсуждении того, что те меры, которые отдельные страны применяют с точки зрения торговых ограничений, с точки зрения санкционный ограничений - они все более явно направлены на сдерживание экономической экспансии развивающихся стран", - отметил Орешкин.
"Я не касался бы этой конкретной ситуации, но в целом мы видим, что тренд касается не только России, но и Китая, Индии. Идет обсуждение и санкций, и вводятся дополнительные торговые ограничения. Поэтому этот процесс, он, конечно, может быть привязан к каким-то отдельным событиям, но в целом нужно отдавать себе отчет, что этот процесс, процесс экономического сдерживания развивающихся стран - России, Китая, Индии", - подчеркнул министр.
В основе торговой войны – недобросовестная конкуренция.
США уступают, и КНР стала крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности. "Америка это понимает, поэтому та торговая война, те меры, которые применяются против Китая, они в первую очередь направлены на экономическое сдерживание", - заявил Орешкин.
Это касается и Индии, и России.
"Объяснение у этих мер может быть любое. Они могут быть привязаны к конкретным событиям, при этом объяснения могут состоять из фраз относительно торгового дисбаланса между странами, но те действия, которые применяются, они очевидно напрямую направлены на экономическое сдерживание Китая, России, Индии и других растущих экономик, которые постепенно подпирают и США, и другие страны с точки зрения лидерства в мировой экономике", - отметил Орешкин.
"Группа двадцати" (G20) была создана на встрече министров финансов и председателей центральных банков семи ведущих промышленно развитых экономик (Великобритания, Италия, Канада, США, Германия, Франция и Япония) в Вашингтоне в сентябре 1999 г. Решение о создании группы принято из-за финансового кризиса 1997-1998 гг., показавшего необходимость обсуждения проблем мировой экономики. Ежегодный форум проводится на уровне министров финансов и глав центральных банков стран.