«Нефть России», 26.11.18, Москва, 14:36 Большинство россиян предпочитают отложить крупные покупки до лучших времен. Доля населения, сокративших расходы до необходимого минимума, выросла до кризисного уровня 2015 г.



Две трети россиян (64%) ориентированы на сберегательное поведение: они говорят о необходимости сократить повседневные расходы (с начала года эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 64%), сообщается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24%. С начала 2018 г. индексы потребительского и кредитного доверия стабильны. При этом перспективы возвращения экономических ожиданий в позитивное русло выглядят более оптимистично, чем два-три года назад.



Октябрьское значение индекса потребительского доверия (41 п.) выше результатов аналогичных периодов 2015-2016 гг. (32-36 п.), однако уступает докризисному показателю августа 2013 г. (53 п.). Согласно данным последнего опроса уже более четверти граждан (29%) оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Половина (51%), однако, пока настроена скептически.



В отношении кредитования настроения россиян сегодня также более позитивны, чем год-два назад: соответствующий индекс составляет 30 п. (в октябре 2016 г. – 22 п., в сентябре 2015 г. – 20 п.). Тем не менее две трети опрошенных (67%) по-прежнему не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов. Обратного мнения придерживаются 17% респондентов.



Доверие к банкам в последние месяцы незначительно снизилось: так, с января по октябрь 2018 г. доля респондентов, считающих вариант вклада на счет лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 42-51%, непосредственно в октябре – 46%. В октябре 2015-2016 гг. показатели были ниже (39-40%). О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорят треть опрошенных (34%).



Смена тренда?

Смена настроений и переход россиян к сберегательному поведению подтверждаЮтся не только опросом ВЦИОМ, но данными ЦБ РФ.



Темпы прироста розничного портфеля банков (+2,1% в сентябре) замедлились по сравнению с августом текущего года (+2,4%): его объем на 01.10.2018 достиг 14,2 трлн руб. согласно данным ЦБ.



Осенью россияне стали меньше брать кредитов. Но суммарно с начала года на руках россиян остается огромное количество займов, а розничный портфель банков стремительно вырос с начала года по сентябрь на 16,7%.



Индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок. Индекс строится на основе вопроса: "Как вы думаете, сейчас – хорошее время, чтобы делать крупные покупки, или нет?". Ответу "Скорее хорошее" присваивается коэффициент 0,9, ответу "Скорее плохое" – 0,1, "Затрудняюсь ответить" – 0,5. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для крупных приобретений.



Индекс кредитного доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования. Индекс строится на основе вопроса: "Как вы думаете, сейчас хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?". Ответу "Скорее хорошее" присваивается коэффициент 0,9, ответу "Скорее плохое" – 0,1, "Затрудняюсь ответить" – 0,5. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для взятия кредита.

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