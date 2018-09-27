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Цены на нефть
Трамп поблагодарил себя за дешевеющую нефть
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«Нефть России», 26.11.18, Москва, 11:59 Президент США Дональд Трамп назвал своей заслугой снижение мировых цен на нефть и выразил себе за это благодарность. Об этом он написал на своей официальной странице в твиттере.
«Отлично, что цены на нефть падают (спасибо вам, президент Т). Добавьте это к другим хорошим новостям экономики, таким как значительное урезание налогов», — написал Трамп.
Американский лидер также обратил внимание на снижение уровня инфляции в Соединенных Штатах.
Ранее Трамп «извинился» за слишком дешевый бензин в США.