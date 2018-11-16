|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
Опрос показал, как россияне предпочитают обращаться со свободными деньгами
|
Реплика: Криптобиржевики испугались
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 26.11.18, Москва, 11:47 Около половины россиян считает, что банковские вклады являются наиболее правильным вариантом обращения со сбережениями, говорится в отчете о результатах опроса ВЦИОМ, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"С января по октябрь 2018 г. доля респондентов, считающих вариант вклада на счет лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 42-51%, непосредственно в октябре — 46%… О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорит треть опрошенных (34%)", — говорится в отчете.
По данным ВЦИОМ, на вопрос "Как вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать?" 64% респондентов выбрали вариант ответа "Сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее". Сторонниками распоряжаться всеми имеющимися деньгами сразу оказались 24% россиян.
При этом более половины (51%) россиян сейчас не готовы совершать крупные покупки, 29% респондентов, напротив, считают, что сейчас хорошее время для больших покупок.
Опрос проводился 24 октября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.