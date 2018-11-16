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Инвестиции, финансы

Опрос показал, как россияне предпочитают обращаться со свободными деньгами

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«Нефть России», 26.11.18, Москва, 11:47     Около половины россиян считает, что банковские вклады являются наиболее правильным вариантом обращения со сбережениями, говорится в отчете о результатах опроса ВЦИОМ, который имеется в распоряжении РИА Новости.
 
"С января по октябрь 2018 г. доля респондентов, считающих вариант вклада на счет лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 42-51%, непосредственно в октябре — 46%… О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорит треть опрошенных (34%)", — говорится в отчете.
По данным ВЦИОМ, на вопрос "Как вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать?" 64% респондентов выбрали вариант ответа "Сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее". Сторонниками распоряжаться всеми имеющимися деньгами сразу оказались 24% россиян.
 
При этом более половины (51%) россиян сейчас не готовы совершать крупные покупки, 29% респондентов, напротив, считают, что сейчас хорошее время для больших покупок.
Опрос проводился 24 октября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558863/

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Опрос показал, как россияне предпочитают обращаться со свободными деньгами

«Нефть России», 26.11.18, Москва, 11:47    Около половины россиян считает, что банковские вклады являются наиболее правильным вариантом обращения со сбережениями, говорится в отчете о результатах опроса ВЦИОМ, который имеется в распоряжении РИА Новости.
 
"С января по октябрь 2018 г. доля респондентов, считающих вариант вклада на счет лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 42-51%, непосредственно в октябре — 46%… О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорит треть опрошенных (34%)", — говорится в отчете.
По данным ВЦИОМ, на вопрос "Как вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать?" 64% респондентов выбрали вариант ответа "Сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее". Сторонниками распоряжаться всеми имеющимися деньгами сразу оказались 24% россиян.
 
При этом более половины (51%) россиян сейчас не готовы совершать крупные покупки, 29% респондентов, напротив, считают, что сейчас хорошее время для больших покупок.
Опрос проводился 24 октября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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