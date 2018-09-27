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«Нефть России», 26.11.18, Москва, 11:27 В настоящий момент на рынке наблюдается растущий оптимизм относительно прогнозов по ценам на нефть в следующем году.
Цены растут, а нефтедобывающие страны четко следуют договоренностям по сокращению добычи нефти, что лишь усиливает оптимистические прогнозы аналитиков и экспертов.
Многие говорят о том, что в следующем году цена за баррель нефти Brent может достичь $70 или даже $80.
По сравнению с прошлыми десятилетиями рост цен на $10 или даже $20 кажется ничтожным, однако в итоге это приведет к тому, что многие страны ОПЕК нарастят свои доходы на $100-200 млрд за счет прибыли от продажи нефти.
При этом эксперты отмечают, что многочисленные события в мире будут лишь способствовать росту цен на нефть.
В числе этих событий гражданские столкновения в Венесуэле и Ливии, атаки на нефтяную инфраструктуру в Нигерии, споры между правительствами в Багдаде и Иракском Курдистане, восстановление санкций против Ирана, а также технические проблемы инфраструктуры по всему миру.
Тем не менее ряд экспертов по-прежнему не видят причин для существенного роста цен на нефть, так как все больше производителей по всему миру будут стремиться вывести на рынок дополнительные объемы и нарастить добычу.
Более того, есть и те, кто опасаются нового обвала цен на рынке нефти.
В современной истории было четыре крупнейших обвала цен на нефть, и каждый из них имел свои причины.
Ниже мы расскажем подробнее о каждом из них.
Обвал цен на нефть в 1985-1986 гг.
Перепроизводство нефти в 1980-х гг. было следствием серьезного сокращения спроса на сырую нефть, вызванного резким повышением цен на этот товар в результате нефтяного эмбарго 1973 г. и Исламской революцией в Иране 1979 г.
К 1980 г. цена нефти на мировом рынке достигла пика $35 за баррель, а к 1986 г. — упала до $10 за баррель и ниже.
Дело в том, что в начале 80-х гг. цена на нефть была достаточно высокой, и многие страны, не входящие в ОПЕК, решили воспользоваться возможностью и стали наращивать добычу.
Вместе с этим, страны ОПЕК были вынуждены бороться за долю рынка и также подняли уровень добычи. Это и стало причиной перепроизводства и последующего обвала цен на нефть.
Обвал цен на нефть в 1990-1991 гг.
Из-за вторжения Ирака в Кувейт в период с июля по октябрь 1990 г. цена резко выросла с $15 за баррель до $41,15.
После окончания операции США и союзников "Буря в пустыне", в результате которой иракские войска покинули Кувейт, к февралю 1991 г. цена снова упала до уровня $17-18 за баррель.
Обвал цен на нефть в 2008-2009 гг.
2008 г. оказался тяжелым для энергетического сектора и мировой экономики в целом. Начало года ознаменовалось бурным развитием после застоя 2006 г. За первые 6 месяцев цена на нефть марок WTI и Brent повысилась почти вдвое.
После достижения рекордной отметки стоимость около двух недель удерживалась в диапазоне $140-145 за баррель.
"Бычьи" тенденции, проявившиеся весной, были вызваны угрозой ирано-израильской войны, атаками повстанцев на трубопровод Royal Dutch Shell в Нигерии. Тогда среднедневной объем торгов превышал мировую суточную добычу в 15 раз.
Но фундаментальные факторы указывали на скорое снижение стоимости нефти, которое началось в июле и продлилось до середины сентября. Джордж Буш ухудшил ситуацию, когда разрешил производить шельфовое бурение.
Впоследствии на сырьевых биржах началась распродажа активов. Она стала обвалом, когда началась война в Грузии и мировой экономический кризис.
К началу сентября цена на нефть опустилась ниже $100 за баррель, но затем снова поднялась почти наполовину уровня падения всего за несколько дней.
Однако затем последовал новый шок – банкротство Lehman Brothers и последующий за ним мировой финансовый кризис.
На рынке началась паника, что оказало давление на стоимость топлива. С конца сентября 2008 г. началось резкое снижение стоимости нефти.
Оно продолжалось до конца года. Затем последовал период застоя, когда цена на нефть составляла $30-35 за баррель.
В январе 2009 г. она повысилась из-за конфликта в секторе Газа, что стало стимулом к росту.
Катастрофические последствия обвала цен на нефть почувствовали такие мировые компании, как Exxon, Royal Dutch Shell, Eni, Total, EOG Resources, Apache, Chevron и BP.
Обвал цен на нефть 2014-2015 гг.
Главная официальная причина падения цен на нефть с 2014 г. — значительный переизбыток предложения сырой нефти на рынке.
Поэтому некоторые эксперты полагают, что кризис 2014 г. похож на кризис 1985-1986 гг.
На протяжении нескольких лет до начала обвала ведущие члены ОПЕК (Саудовская Аравия) активно наращивали нефтедобычу и продавали все больше сырой нефти.
Параллельно с этим страны-экспортеры, не входящие в картель, также наращивали объемы добычи и вышли на рекордные уровни.
Стоит отдельно упомянуть тот факт, что в США открылись сотни новых скважин по добыче сланцевой нефти. Переизбыток предложения вызвал начало падения спроса.