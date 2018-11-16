Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 26 ноября 2018 года, понедельник , 11:06:19 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    65.67 0    74.94 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1279.73 Мб информации:

  • 541207 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Кудрин дал россиянам рекомендации по хранению сбережений

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 26.11.18, Москва, 08:37    Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин рекомендует россиянам хранить сбережения в рублях, если их сумма меньше 1-2 миллионов рублей, более крупные накопления, по его мнению, стоит распределять по трем валютам.
 
"Если у вас большая часть ваших расчетов в рублях или в основном в рублях на российском рынке и у вас не такие большие сбережения, меньше 1-2 миллионов рублей, то, конечно, в рублях, наверно, стоит сохранять эти сбережения, потому что все равно вернетесь к рублям в своих расчетах, покупках", — сказал Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".
 
По его мнению, сбережения размером больше 1-2 миллионов рублей целесообразно разделить на три части и хранить в рублях, долларах и евро.
 
"Если у вас больше 1-2 миллионов рублей, то часть можно сохранять в долларах или евро. Я бы тогда все, что больше 1-2 миллионов, разделил на три части: рубли, доллары и евро. Это страхует немножко и от изменения курса, и в какой-то степени евро — это более стабильная валюта… Евро нам сейчас более логично, чем доллар", — отметил он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558860/

Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин из-за повышения акцизов
Просмотров: 209
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,03 сек.

Кудрин дал россиянам рекомендации по хранению сбережений

«Нефть России», 26.11.18, Москва, 08:37   Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин рекомендует россиянам хранить сбережения в рублях, если их сумма меньше 1-2 миллионов рублей, более крупные накопления, по его мнению, стоит распределять по трем валютам.
 
"Если у вас большая часть ваших расчетов в рублях или в основном в рублях на российском рынке и у вас не такие большие сбережения, меньше 1-2 миллионов рублей, то, конечно, в рублях, наверно, стоит сохранять эти сбережения, потому что все равно вернетесь к рублям в своих расчетах, покупках", — сказал Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".
 
По его мнению, сбережения размером больше 1-2 миллионов рублей целесообразно разделить на три части и хранить в рублях, долларах и евро.
 
"Если у вас больше 1-2 миллионов рублей, то часть можно сохранять в долларах или евро. Я бы тогда все, что больше 1-2 миллионов, разделил на три части: рубли, доллары и евро. Это страхует немножко и от изменения курса, и в какой-то степени евро — это более стабильная валюта… Евро нам сейчас более логично, чем доллар", — отметил он.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Сентябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Октябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Ноябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  