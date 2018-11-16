«Нефть России», 26.11.18, Москва, 08:37 Глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин рекомендует россиянам хранить сбережения в рублях, если их сумма меньше 1-2 миллионов рублей, более крупные накопления, по его мнению, стоит распределять по трем валютам.



"Если у вас большая часть ваших расчетов в рублях или в основном в рублях на российском рынке и у вас не такие большие сбережения, меньше 1-2 миллионов рублей, то, конечно, в рублях, наверно, стоит сохранять эти сбережения, потому что все равно вернетесь к рублям в своих расчетах, покупках", — сказал Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".



По его мнению, сбережения размером больше 1-2 миллионов рублей целесообразно разделить на три части и хранить в рублях, долларах и евро.



"Если у вас больше 1-2 миллионов рублей, то часть можно сохранять в долларах или евро. Я бы тогда все, что больше 1-2 миллионов, разделил на три части: рубли, доллары и евро. Это страхует немножко и от изменения курса, и в какой-то степени евро — это более стабильная валюта… Евро нам сейчас более логично, чем доллар", — отметил он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558860/ Источник: РИА «Новости» ← Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин из-за повышения акцизов Новости net.finam.ru