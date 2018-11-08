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Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин из-за повышения акцизов
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«Нефть России», 26.11.18, Москва, 00:36 Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение акцизов на бензин с 2019 года создает риски роста цен. Об этом он заявил в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1", вышедшем в эфир в воскресенье.
"Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин. Повышение акцизов на бензин, конечно, создает новые риски", - сказал Кудрин.
"Можно все же рыночными методами без государственного регулирования поддерживать стабильные цены на бензин, - также отметил он. - В предыдущие 20 лет наша рыночная экономика показала, что, в принципе, цены на бензин могут формироваться на рыночных условиях, всех устраивать, быть достаточно стабильными". "Не стоит эту сферу зарегулировать, но, конечно, нужно поддерживать и конкуренцию в сфере компаний нефтепереработки", - отметил глава Счетной палаты.
Правительство и нефтяные компании на совещании 31 октября договорились о мерах по стабилизации топливного рынка. Так, нефтяники обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года. А с января по 31 марта 2019 года удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции. Кроме того, компании обязались увеличить производство и поставки на внутренний рынок светлых нефтепродуктов на 3%.
В договоренностях участвуют "Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Новый поток", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл", "Таиф-НК" и "Татнефть". Все компании подписали соответствующее соглашение с Минэнерго и ФАС.
С 1 января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8 тыс. 213 до 12 тыс. 374 рублей за тонну, на дизельное топливо - с 5 тыс. 665 до 8 тыс. 541 рублей за тонну.