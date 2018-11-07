«Нефть России», 26.11.18, Москва, 00:03 Очередной глобальный кризис предположительно не произойдет в ближайшие два года. Когда-то подобное должно случиться, но точную дату предсказать трудно, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1", вышедшем в эфир в воскресенье.



"Такие кризисы очень трудно предсказать. Все ожидают, что успех должен скоро смениться падением. Я не думаю, что такой большой кризис ожидается в течение двух лет, но мы не можем предсказать даже год. Но мы понимаем, что когда-то это случится", - отметил Кудрин.



"Я не могу сказать, насколько вероятно это может наступить в ближайшее время, но то, что падение произойдет в ведущих странах - это да. Развивающиеся страны более уязвимы в этом смысле, нас быстрее или глубже это может затронуть", - добавил глава Счетной палаты.



В то же время он отметил, что не прогнозирует в России событий, подобных дефолту 1998 года, в ближайшие 20 лет.



Кудрин также заявил, что в последнее время отток средств из РФ ускорился. "Сейчас идет отток. Он даже ускорился в последние 2-3 месяца", - сказал глава Счетной палаты.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558858/ Источник: "ТАСС" ← Криптобиржевики в панике продавливают цены цифровых валют Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин из-за повышения акцизов → Новости net.finam.ru