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Прогнозы

Кудрин не ожидает глобального кризиса в ближайшие два года

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«Нефть России», 26.11.18, Москва, 00:03     Очередной глобальный кризис предположительно не произойдет в ближайшие два года. Когда-то подобное должно случиться, но точную дату предсказать трудно, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1", вышедшем в эфир в воскресенье.
 
"Такие кризисы очень трудно предсказать. Все ожидают, что успех должен скоро смениться падением. Я не думаю, что такой большой кризис ожидается в течение двух лет, но мы не можем предсказать даже год. Но мы понимаем, что когда-то это случится", - отметил Кудрин.
 
"Я не могу сказать, насколько вероятно это может наступить в ближайшее время, но то, что падение произойдет в ведущих странах - это да. Развивающиеся страны более уязвимы в этом смысле, нас быстрее или глубже это может затронуть", - добавил глава Счетной палаты.
 
В то же время он отметил, что не прогнозирует в России событий, подобных дефолту 1998 года, в ближайшие 20 лет.
 
Кудрин также заявил, что в последнее время отток средств из РФ ускорился. "Сейчас идет отток. Он даже ускорился в последние 2-3 месяца", - сказал глава Счетной палаты.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558858/

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Кудрин не ожидает глобального кризиса в ближайшие два года

«Нефть России», 26.11.18, Москва, 00:03    Очередной глобальный кризис предположительно не произойдет в ближайшие два года. Когда-то подобное должно случиться, но точную дату предсказать трудно, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1", вышедшем в эфир в воскресенье.
 
"Такие кризисы очень трудно предсказать. Все ожидают, что успех должен скоро смениться падением. Я не думаю, что такой большой кризис ожидается в течение двух лет, но мы не можем предсказать даже год. Но мы понимаем, что когда-то это случится", - отметил Кудрин.
 
"Я не могу сказать, насколько вероятно это может наступить в ближайшее время, но то, что падение произойдет в ведущих странах - это да. Развивающиеся страны более уязвимы в этом смысле, нас быстрее или глубже это может затронуть", - добавил глава Счетной палаты.
 
В то же время он отметил, что не прогнозирует в России событий, подобных дефолту 1998 года, в ближайшие 20 лет.
 
Кудрин также заявил, что в последнее время отток средств из РФ ускорился. "Сейчас идет отток. Он даже ускорился в последние 2-3 месяца", - сказал глава Счетной палаты.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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