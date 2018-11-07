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Кудрин не ожидает глобального кризиса в ближайшие два года
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«Нефть России», 26.11.18, Москва, 00:03 Очередной глобальный кризис предположительно не произойдет в ближайшие два года. Когда-то подобное должно случиться, но точную дату предсказать трудно, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1", вышедшем в эфир в воскресенье.
"Такие кризисы очень трудно предсказать. Все ожидают, что успех должен скоро смениться падением. Я не думаю, что такой большой кризис ожидается в течение двух лет, но мы не можем предсказать даже год. Но мы понимаем, что когда-то это случится", - отметил Кудрин.
"Я не могу сказать, насколько вероятно это может наступить в ближайшее время, но то, что падение произойдет в ведущих странах - это да. Развивающиеся страны более уязвимы в этом смысле, нас быстрее или глубже это может затронуть", - добавил глава Счетной палаты.
В то же время он отметил, что не прогнозирует в России событий, подобных дефолту 1998 года, в ближайшие 20 лет.
Кудрин также заявил, что в последнее время отток средств из РФ ускорился. "Сейчас идет отток. Он даже ускорился в последние 2-3 месяца", - сказал глава Счетной палаты.