|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
Криптобиржевики в панике продавливают цены цифровых валют
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 25.11.18, Москва, 12:34 Резкое снижение котировок биткойна и других цифровых валют, которое мы наблюдаем в последние дни, объясняется паникой на криптобиржах. Паника эта необычная. Психуют не клиенты криптобирж, а их владельцы, испугавшиеся потерять свой бизнес.
Глядя на то, как американские регуляторы взялись за откровенно криминальные криптобиржи, все сообщество цифровых махинаторов начало срочно пополнять свои резервы, для чего устроило обвал криптовалют. Мошенники хотят скупить их подешевле. Подробнее см.: http://www.energovector.com/replic-kriptobirjeviki-panikuyut.html