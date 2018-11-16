«Нефть России», 24.11.18, Москва, 00:20 Показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных, заявил президент РФ Владимир Путин.



Глава государства в пятницу в ялтинском гостиничном комплексе "Мрия" провел расширенное заседание Госсовета, посвященное реализации нового "майского указа".



"Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали. В том числе, кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни - на уровне заработной платы, на пенсиях", - сказал глава государства.



По его словам, эти показатели должны выражаться в конкретных и понятных для людей цифрах.



"Чтобы это тоже были не средние показатели, усредненные, а чтобы это было, как мы с вами знаем, важно это для людей - чтобы реальные это были деньги, а тоже не какие-то там проценты усредненные, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра - вот это важно", - заявил Путин.



Президент также отметил отсутствие конкретики в планах по развитию инфраструктуры.



"Увеличить количество дорог, скажем, с 30-35% до 40-45%, довести до нормативного состояния. Не очень понятно, правда? Не очень понятно, ям не будет больше на дороге или они останутся? Или просто нормативы изменят? И то, что сегодня 30-35, завтра будет уже считаться 40-50, а ямы как были, колдобины, так и останутся",- пояснил президент.

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