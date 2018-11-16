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Инвестиции, финансы

Путин: зарплаты и пенсии должны выражаться в реальных деньгах, а не в усредненных данных

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«Нефть России», 24.11.18, Москва, 00:20    Показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных, заявил президент РФ Владимир Путин.
 
Глава государства в пятницу в ялтинском гостиничном комплексе "Мрия" провел расширенное заседание Госсовета, посвященное реализации нового "майского указа".
 
"Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали. В том числе, кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни - на уровне заработной платы, на пенсиях", - сказал глава государства.
 
По его словам, эти показатели должны выражаться в конкретных и понятных для людей цифрах.
 
"Чтобы это тоже были не средние показатели, усредненные, а чтобы это было, как мы с вами знаем, важно это для людей - чтобы реальные это были деньги, а тоже не какие-то там проценты усредненные, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра - вот это важно", - заявил Путин.
 
Президент также отметил отсутствие конкретики в планах по развитию инфраструктуры.
 
"Увеличить количество дорог, скажем, с 30-35% до 40-45%, довести до нормативного состояния. Не очень понятно, правда? Не очень понятно, ям не будет больше на дороге или они останутся? Или просто нормативы изменят? И то, что сегодня 30-35, завтра будет уже считаться 40-50, а ямы как были, колдобины, так и останутся",- пояснил президент.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558854/

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Путин: зарплаты и пенсии должны выражаться в реальных деньгах, а не в усредненных данных

«Нефть России», 24.11.18, Москва, 00:20   Показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных, заявил президент РФ Владимир Путин.
 
Глава государства в пятницу в ялтинском гостиничном комплексе "Мрия" провел расширенное заседание Госсовета, посвященное реализации нового "майского указа".
 
"Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали. В том числе, кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни - на уровне заработной платы, на пенсиях", - сказал глава государства.
 
По его словам, эти показатели должны выражаться в конкретных и понятных для людей цифрах.
 
"Чтобы это тоже были не средние показатели, усредненные, а чтобы это было, как мы с вами знаем, важно это для людей - чтобы реальные это были деньги, а тоже не какие-то там проценты усредненные, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра - вот это важно", - заявил Путин.
 
Президент также отметил отсутствие конкретики в планах по развитию инфраструктуры.
 
"Увеличить количество дорог, скажем, с 30-35% до 40-45%, довести до нормативного состояния. Не очень понятно, правда? Не очень понятно, ям не будет больше на дороге или они останутся? Или просто нормативы изменят? И то, что сегодня 30-35, завтра будет уже считаться 40-50, а ямы как были, колдобины, так и останутся",- пояснил президент.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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