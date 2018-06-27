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Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

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«Нефть России», 23.11.18, Москва, 15:10    Президент Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря, сообщает сайт Кремля.
 

"20 декабря 2018 г. в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента начинает прием заявок на участие в мероприятии", - отмечено на сайте Кремля.
 
Предыдущая большая пресс-конференция Путина состоялась 14 декабря 2017 г., она продолжалась 3 часа 42 минуты, президент ответил на 65 вопросов. Предстоящая пресс-конференция станет 14-ой по счету.
 
Обычно Путин на пресс-конференции общается с представителями СМИ и общественности несколько часов. Рекорд поставлен в 2008 г., когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, глава государства ответил на 100 вопросов.
 
Большие пресс-конференции Путина проходят в один из четвергов декабря. Исключением стал 2016 г., когда пресс-конференцию перенесли по решению президента: Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла России Андрея Карлова.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558852/

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Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря

«Нефть России», 23.11.18, Москва, 15:10   Президент Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря, сообщает сайт Кремля.
 

"20 декабря 2018 г. в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента начинает прием заявок на участие в мероприятии", - отмечено на сайте Кремля.
 
Предыдущая большая пресс-конференция Путина состоялась 14 декабря 2017 г., она продолжалась 3 часа 42 минуты, президент ответил на 65 вопросов. Предстоящая пресс-конференция станет 14-ой по счету.
 
Обычно Путин на пресс-конференции общается с представителями СМИ и общественности несколько часов. Рекорд поставлен в 2008 г., когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, глава государства ответил на 100 вопросов.
 
Большие пресс-конференции Путина проходят в один из четвергов декабря. Исключением стал 2016 г., когда пресс-конференцию перенесли по решению президента: Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла России Андрея Карлова.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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