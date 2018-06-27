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Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря
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«Нефть России», 23.11.18, Москва, 15:10 Президент Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря, сообщает сайт Кремля.
"20 декабря 2018 г. в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента начинает прием заявок на участие в мероприятии", - отмечено на сайте Кремля.
Предыдущая большая пресс-конференция Путина состоялась 14 декабря 2017 г., она продолжалась 3 часа 42 минуты, президент ответил на 65 вопросов. Предстоящая пресс-конференция станет 14-ой по счету.
Обычно Путин на пресс-конференции общается с представителями СМИ и общественности несколько часов. Рекорд поставлен в 2008 г., когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, глава государства ответил на 100 вопросов.
Большие пресс-конференции Путина проходят в один из четвергов декабря. Исключением стал 2016 г., когда пресс-конференцию перенесли по решению президента: Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла России Андрея Карлова.