«Нефть России», 23.11.18, Москва, 12:37 Каждый третий россиянин считает, что политика властей препятствует укреплению социальной справедливости в обществе. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".



По данным социологического исследования, 54% россиян считают, что за последний год уровень социальной справедливости не изменился. О позитивных изменениях высказалось 16% респондентов, а 28% опрошенных считают, российское общество за последний год стало, скорее, менее социально справедливым.



При этом треть россиян (32%) склоняются к мнению, что власти страны скорее препятствуют социальной справедливости в обществе. 30% респондентов считают, что политика властей никак не влияет на справедливость в обществе. 29% опрошенных полагают, что курс, который проводят власти, скорее способствует укреплению социальной справедливости.



14% опрошенных считают, что для обеспечения социальной справедливости в обществе необходимо принятие мер на государственном уровне по борьбе с коррупцией. 11% респондентов полагают, что для решения проблемы нужно следовать принципу "закон един для всех", и такой удельный вес опрошенных полагает, что следует больше внимания уделять простым людям.



В РОССИИ

В России начался рост социального неравенства

07 ноября 2018

В России начался рост социального неравенства

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"Вопрос справедливости нашего экономического и социального устройства - один из важнейших для россиян", - комментирует данные опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба социологического центра. По его мнению, "чтобы государственная политика больше соответствовала этому образу, нужно развивать экономику, обильнее финансировать ключевые социальные сферы, бороться с коррупцией и "чистить" чиновничий корпус от тех, кто работает на себя, а не на страну".



Инициативный всероссийский опрос был проведен 5 ноября среди 1600 респондентов старше 18 лет.



Между тем в конце октября Росстат обнародовал данные, которые свидетельствуют, что дифференциация населения России по уровню доходов в январе-сентябре 2018 года незначительно выросла по сравнению с январем-сентябрем 2017 года.



Согласно данным Росстата, по итогам января-сентября 2018 года на долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходилось 29,6% общей суммы денежных доходов (в январе-сентябре 2017 года - 29,5%). А на долю 10% наименее обеспеченного населения страны в январе-сентябре 2018 года пришлось лишь 2,1% общей суммы денежных доходов жителей РФ (в январе-сентябре 2017 года - также 2,1%).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558849/ Источник: Interfax ← Сколько стоит бензин в странах Европы? Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет → Новости net.finam.ru