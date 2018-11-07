«Нефть России», 23.11.18, Москва, 12:25 Цены на рынке нефти нестабильны, и вместе с ними меняются цены на моторное топливо. Наиболее интересны для простого потребителя цены на бензин.



В разных странах Европы разные цены на бензин. В среднем в Европе цены на бензин выше, чем у нашей стране.



Ниже мы расскажем о ценах в разных европейских странах.



Так, Россия оказалась в числе стран с самыми низкими ценами на бензин. Цена в долларах – всего 0,69 долларов за литр бензина. В Европе это самый низкий показатель. При этом, как сообщил Росстат в начале текущего месяца, средние розничные цены на бензин в России в октябре выросли на 0,4% по сравнению с сентябрем, в январе-октябре бензин подорожал на 9,3% по сравнению с 1 января 2018 г.



Цены на топливо замедлили рост в последние недели октября после начала обсуждения правительства и нефтяных компаний заморозки цен.



31 октября 2018 г. правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на уровне майских до конца 2018 г. Стороны договорились о том, чтобы все вертикально интегрированные компании, а также все независимые НПЗ приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизеля в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 г. плюс 3%. Оптовые цены должны быть зафиксированы на уровне июня 2018 г.



Несмотря на это, в долларах цены на бензин в России являются самыми низкими в Европе. На втором месте – соседняя Белоруссия, где цена на бензин составляет 0,72 доллара за литр.



Также в десятку стран с самым дешевым бензином в Европе входят Молдавия (1,10 долларов за литр), Украина (1,16 долларов за литр), Турция (1,22 доллара за литр), Македония (1,24 доллара за литр).



Удивительно, но страной с самым дорогим бензином стара нефтедобывающая Норвегия, где стоимость литра бензина составляет 1,92 доллара.



Такие высокие цены на бензин стимулируют переход потребителей на альтернативные источники.



При этом цены на бензин в стране постепенно снижаются. Однако Норвегия по-прежнему остается страной с самым дорогим бензином в Европе.



На втором месте среди стран с самым дорогим бензином оказалась Италия, где литр бензина составляет 1,87 долларов. Здесь цены резко выросли в октябре, однако с тех пор они снижаются.



Греция также входит в число европейских стран с самыми высокими ценами на бензин. В этой стране литр бензина стоит 1,82 доллара. Рост цен на бензин наблюдался в октябре, тем не менее, с тех пор наблюдается незначительное снижение.



Крупнейшая экономика еврозоны – Германия – также оказалась в числе стран с дорогим бензином. Здесь литр бензина стоит 1,68 долларов. Такой же показатель и в соседней Франции.



В Испании цены на бензин немного ниже – 1,47 долларов за литр. В Великобритании – 1,64 долларов за литр.



Дизель и бензин

Западные аналитики отмечают, что нефтеперерабатывающие заводы производят избыточные объемы бензина в попытке справиться с высоким спросом на дизель.



В результате, цены на бензин снижаются, в то время как цены на дизель растут. Соответственно, растет разница между этими двумя видами топлива.



Кроме того, такая ситуация повышает спрос на альтернативы дорогому дизелю, что неизменно радует сторонников защиты окружающей среды.



Такая ситуация имеет временный характер, так как сезонное снижение спроса на бензин также сказывается на ценах.



С другой стороны, рост цен на дизель – это хорошие новости сторонников альтернативных видов топлива.



Большая часть спроса на дизель идет от таких секторов промышленности, как горно-добывающая, логистическая, а также сектора морских перевозок.



Если принимать во внимание общее правило, которое гласит, что при излишне высоких ценах на товар рынок начинает искать альтернативы, то подобная ситуация может сыграть на руку электромобилям, полагают аналитики.



Помимо этого, промышленность будет также стремиться к сокращению потребления топлива. В целом, это будет происходить за счет повышения энергоэффективности производств.



Дизель является более востребованным топливом в Европе, в связи с этим разговоры о повышении налогов на дизель привели к массовым протестам во Франции.



При этом, отмечают эксперты, последние тенденции на рынке будут способствовать росту спроса на бензин.



В частности, пару месяцев назад китайская государственная энергетическая компания CNPC заявила, что спрос на дизель в Китае достиг максимума, и спрос на бензин достигнет максимума через семь лет.



Так почему же не производить больше дизеля и меньше бензина? Аналитики отмечают, что возможности для этого ограничены.



Чем больше будет произведено дизеля, тем больше производится и бензина, и тогда встает вопрос о том, где и как хранить его до тех пор, пока не улучшатся рыночные условия для продажи бензина.



Дополнительный вопрос – это стоимость хранения, которая должна быть такой, чтобы оправдать само хранение миллионов баррелей топлива.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558848/ Источник: Вести ← Словацкий Eustream готов к сотрудничеству по "Турецкому потоку" Каждый третий россиянин ощутил усиление социальной несправедливости → Новости net.finam.ru