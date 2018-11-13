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Газопроводы

Словацкий Eustream готов к сотрудничеству по "Турецкому потоку"

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«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:55     Словацкий газовый оператор Eustream открыт для нового сотрудничества, сообщила компания в четверг в ответ на запрос РИА Новости об отношении к идее возможного строительства второй ветки газопровода "Турецкий поток" с ее прохождением через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.
 
Ранее в четверг газета "Коммерсант" опубликовала сообщение о том, что поставки газа в рамках проекта "Турецкий поток" могут пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Из опубликованных в октябре-ноябре материалов газотранспортных операторов этих стран в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) следует, что "Газпром" выбрал маршрут поставок в Европу по второй нитке "Турецкого потока" через них, написало издание.
 
В ответ на запрос агентства о своем отношении к этому проекту Eustream сообщил о том, что открыт для нового сотрудничества. "Можем подтвердить, что словацко-венгерское соединение (газопроводов – ред.) полностью функционирует и готово к дальнейшему развитию, причем мы способны предложить достаточные мощности для всех возможных запросов", — также уточнил для РИА Новости представитель Eustream Павол Кубик.
 
Ранее словацкое сетевое издание vEnergetike сообщало, что годовая пропускная мощность построенного три года назад словацко-венгерского газопровода составляет 4,5 миллиарда кубометров в направлении из Словакии в Венгрию и 1,8 миллиарда кубометров в обратном направлении. Но до сих пор этот газопровод использовался в минимальной мере и скорее рассматривался в качестве запасного варианта на случай проблем с поставками топлива по традиционным направлениям.
 
Кроме того, в нынешнем году началось строительство ветки, соединяющей газопроводные сети Словакии и Польши. Его окончание намечено на 2022 год, после чего появится новая возможность для переправки топлива, в том числе сжиженного природного газа, с севера континента в страны Центральной Европы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558847/

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Словацкий Eustream готов к сотрудничеству по "Турецкому потоку"

«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:55    Словацкий газовый оператор Eustream открыт для нового сотрудничества, сообщила компания в четверг в ответ на запрос РИА Новости об отношении к идее возможного строительства второй ветки газопровода "Турецкий поток" с ее прохождением через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.
 
Ранее в четверг газета "Коммерсант" опубликовала сообщение о том, что поставки газа в рамках проекта "Турецкий поток" могут пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Из опубликованных в октябре-ноябре материалов газотранспортных операторов этих стран в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) следует, что "Газпром" выбрал маршрут поставок в Европу по второй нитке "Турецкого потока" через них, написало издание.
 
В ответ на запрос агентства о своем отношении к этому проекту Eustream сообщил о том, что открыт для нового сотрудничества. "Можем подтвердить, что словацко-венгерское соединение (газопроводов – ред.) полностью функционирует и готово к дальнейшему развитию, причем мы способны предложить достаточные мощности для всех возможных запросов", — также уточнил для РИА Новости представитель Eustream Павол Кубик.
 
Ранее словацкое сетевое издание vEnergetike сообщало, что годовая пропускная мощность построенного три года назад словацко-венгерского газопровода составляет 4,5 миллиарда кубометров в направлении из Словакии в Венгрию и 1,8 миллиарда кубометров в обратном направлении. Но до сих пор этот газопровод использовался в минимальной мере и скорее рассматривался в качестве запасного варианта на случай проблем с поставками топлива по традиционным направлениям.
 
Кроме того, в нынешнем году началось строительство ветки, соединяющей газопроводные сети Словакии и Польши. Его окончание намечено на 2022 год, после чего появится новая возможность для переправки топлива, в том числе сжиженного природного газа, с севера континента в страны Центральной Европы.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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