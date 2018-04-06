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Конфликты

ВТО: ограничения затронули международную торговлю на $481 млрд в год

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«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:46     Ограничительные меры, принятые странам "Большой двадцатки" с середины мая по середину октября текущего года, затрагивают международную торговлю объемом более чем в $481 млрд в год, сообщила Всемирная торговая организация (ВТО) в своем регулярном мониторинговом отчете.
 
Как отмечается, данная сумма в 6 раз превышает аналогичный показатель, рассчитанный в предыдущем отчете, и является наиболее крупной с 2012 г., когда ВТО начала проводить количественную оценку торговых ограничений.
 
"Данный отчет дает первое представление о мерах по ограничению торговли, которые были введены в течение последних месяцев на мировой торговый оборот в более чем $480 млрд", - приводятся в сообщении организации слова генерального директора Роберто Азеведо.
 
По его мнению, эти данные должны вызвать серьезную озабоченность у правительств "Большой двадцатки" (G20) и всего международного сообщества.
 
Как писали "Вести.Экономика", в комитете по международной торговле Европарламента ранее заявили о необходимости реформирования ВТО, поскольку организация переживает кризис.
 
Правила и процессы ВТО необходимо срочно пересмотреть, чтобы сохранить ее актуальной и эффективной, заявили депутаты Европарламента по торговле. Также отмечалось, что под угрозой находятся основные функции организации: переговорная и урегулирование споров.
 
Депутаты предложили разработать новые правила для покрытия текущих пробелов в сфере субсидирования крупными торговыми странами госпредприятий. Плюс члены комитета захотели расширить юрисдикцию ВТО, включив в нее электронную коммерцию, цифровую торговлю, госзакупки.
 
Кроме того, депутаты обратились к Еврокомиссии для выработки совместной с крупнейшими торговыми партнерами позиции по реформе Всемирной торговой организации.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558846/

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ВТО: ограничения затронули международную торговлю на $481 млрд в год

«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:46    Ограничительные меры, принятые странам "Большой двадцатки" с середины мая по середину октября текущего года, затрагивают международную торговлю объемом более чем в $481 млрд в год, сообщила Всемирная торговая организация (ВТО) в своем регулярном мониторинговом отчете.
 
Как отмечается, данная сумма в 6 раз превышает аналогичный показатель, рассчитанный в предыдущем отчете, и является наиболее крупной с 2012 г., когда ВТО начала проводить количественную оценку торговых ограничений.
 
"Данный отчет дает первое представление о мерах по ограничению торговли, которые были введены в течение последних месяцев на мировой торговый оборот в более чем $480 млрд", - приводятся в сообщении организации слова генерального директора Роберто Азеведо.
 
По его мнению, эти данные должны вызвать серьезную озабоченность у правительств "Большой двадцатки" (G20) и всего международного сообщества.
 
Как писали "Вести.Экономика", в комитете по международной торговле Европарламента ранее заявили о необходимости реформирования ВТО, поскольку организация переживает кризис.
 
Правила и процессы ВТО необходимо срочно пересмотреть, чтобы сохранить ее актуальной и эффективной, заявили депутаты Европарламента по торговле. Также отмечалось, что под угрозой находятся основные функции организации: переговорная и урегулирование споров.
 
Депутаты предложили разработать новые правила для покрытия текущих пробелов в сфере субсидирования крупными торговыми странами госпредприятий. Плюс члены комитета захотели расширить юрисдикцию ВТО, включив в нее электронную коммерцию, цифровую торговлю, госзакупки.
 
Кроме того, депутаты обратились к Еврокомиссии для выработки совместной с крупнейшими торговыми партнерами позиции по реформе Всемирной торговой организации.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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