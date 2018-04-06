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ВТО: ограничения затронули международную торговлю на $481 млрд в год
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«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:46 Ограничительные меры, принятые странам "Большой двадцатки" с середины мая по середину октября текущего года, затрагивают международную торговлю объемом более чем в $481 млрд в год, сообщила Всемирная торговая организация (ВТО) в своем регулярном мониторинговом отчете.
Как отмечается, данная сумма в 6 раз превышает аналогичный показатель, рассчитанный в предыдущем отчете, и является наиболее крупной с 2012 г., когда ВТО начала проводить количественную оценку торговых ограничений.
"Данный отчет дает первое представление о мерах по ограничению торговли, которые были введены в течение последних месяцев на мировой торговый оборот в более чем $480 млрд", - приводятся в сообщении организации слова генерального директора Роберто Азеведо.
По его мнению, эти данные должны вызвать серьезную озабоченность у правительств "Большой двадцатки" (G20) и всего международного сообщества.
Как писали "Вести.Экономика", в комитете по международной торговле Европарламента ранее заявили о необходимости реформирования ВТО, поскольку организация переживает кризис.
Правила и процессы ВТО необходимо срочно пересмотреть, чтобы сохранить ее актуальной и эффективной, заявили депутаты Европарламента по торговле. Также отмечалось, что под угрозой находятся основные функции организации: переговорная и урегулирование споров.
Депутаты предложили разработать новые правила для покрытия текущих пробелов в сфере субсидирования крупными торговыми странами госпредприятий. Плюс члены комитета захотели расширить юрисдикцию ВТО, включив в нее электронную коммерцию, цифровую торговлю, госзакупки.
Кроме того, депутаты обратились к Еврокомиссии для выработки совместной с крупнейшими торговыми партнерами позиции по реформе Всемирной торговой организации.