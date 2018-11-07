«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:25 Цены на широкий спектр товаров потребления в 2019 году могут показать рост до 10%, причиной является не только увеличение НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года, но и ряд других экономических факторов. Таким мнением поделились с ТАСС опрошенные эксперты.



"Я все же ожидаю, что мы останемся в росте цен на однозначные величины - до 10% по широкому спектру товаров, в некоторых случаях это будет происходить резко, в некоторых плавно. Особенно, на мой взгляд, рост может быть даже чуть более высокий, мы получим в так называемой сырьевой группе, низко маржинальных товарах, где велика составляющая логистики - например, та же гречка", - сказал в разговоре с ТАСС гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.



Эксперт объясняет подобное увеличение цен не только повышением ставки НДС, но и ростом себестоимости производства. "Повышение цен в следующем году будет не только на 2% НДС, а больше по другим причинам. Производители уже давно испытывают серьезные трудности, связанные с тем, что такая экономическая политика правительства была направлена на сдерживание инфляции, при этом росла себестоимость производства. Инфляция еще также сдерживалась низкой покупательской способностью, тоже было тяжело повышать цены. Также очень серьезную роль сыграли торговые сети, которые активно сдерживали изменение цен, у них длинные контракты с поставщиками, и они не давали пересматривать цены", - отметил эксперт.



По его словам, производители попали в тиски, где промышленная инфляция была, а потребительская инфляция иногда доходила до дефляции. "Попав в эти тиски, мы уже потеряли немало производителей в разных регионах. Кто-то сменил собственников. Это в первую очередь касается производства продуктов питания. Многие воспользуются моментом инфляционных ожиданий. Все понимают, что роста цен с 1 января не избежать, компенсируют часть потерь", - пояснил Федяков.



С его позицией согласен и глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. "В 2019 году цифры на ценниках, безусловно, поползут вверх. Судите сами: себестоимость производства всех товаров возрастет. Переход на новый НДС потребует перенастроить фискальные процессы и технологии на стороне ретейла - это тоже дополнительные издержки. Наконец, не следует забывать об инфляции, которая точно не будет ниже уровня 2018 года. При этом хочу подчеркнуть, что в рознице это произойдет не сразу и не так динамично, как, например, в опте", - сообщил он. По мнению главы АКОРТ, торговля зажата в тиски экономической целесообразности и конкуренции с уровнем потребительского спроса. При этом Беляков подчеркивает, что социально значимых продуктов, на которые сейчас действует льготная ставка НДС в размере 10%, повышение налога на добавленную стоимость не коснется, однако изменение ставки НДС потребует от торговых компаний трансформировать учетные системы, перепрошить кассовые модули и как апогей - за одну новогоднюю ночь заменить все ценники. "Это все - значимые издержки", - объясняет эксперт.



Опасения высказали и в "Руспродсоюзе". "Мы разделяем прогнозы коллег по поводу повышения цен на продовольственном рынке. Причина - ряд объективных факторов повышающих себестоимость и не зависящих от аграрных и предприятий пищевой промышленности. Первый из них налоговый - рост НДС. Изменение НДС отразится на всей цепочке промышленности и скажется на аграрном секторе и себестоимости продуктов питания независимо от их ставки налогообложения. Также тарифы естественных монополий повышаются почти ежегодно, а в 2019 году их рост объясняют изменением НДС. В этом году тарифы на электроэнергию поручено выровнять до средних по стране. На сколько пройдет индексация, пока обсуждается", - сказал исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.



Цены в интернете



Повышение цен коснется и интернет-магазинов, которые станут еще менее конкурентоспособными по отношению к иностранным. Таким мнением поделился с ТАСС глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.



"Повышение цен действительно произойдет, наши интернет-магазины станут еще менее конкурентоспособными по отношению к иностранным, так как разница в налоговой нагрузке на старте уже будет составлять больше 32% - 20% НДС плюс 6% средняя таможенная пошлина плюс 6% дополнительные накладные расходы на сертификацию, фискализацию, гарантии потребителям и другое. Это приведет к ослаблению бизнеса российских интернет-магазинов по сравнению с зарубежными", - сказал он.



Ретейлеры готовы к повышению НДС



При этом опрошенные ТАСС ретейлеры сообщили, что готовы к повышению ставки НДС с 1 января, и отмечают, что не ждут резкого повышения цен на товары.



Так, представитель объединенной компании "М.Видео-Эльдорадо" отмечает, что изменение НДС окажет существенное влияние на рынок бытовой техники и электроники - речь идет всего о двух процентных пунктах. "Интернет сделал ценообразование на любые товары прозрачным для покупателей - они легко сравнивают предложения разных продавцов в режиме реального времени, можно предположить, что спекулятивный рост цен может быть ограничен спросом и активной конкуренцией. Кроме того, как показывает опыт российского рынка, розничные цены всегда с замедлением и в меньшем объеме отражают изменения - будь то ослабление рубля или налоги", - сообщили в компании.



Вице-президент по продажам объединенной компании "Связной - Евросеть" Давид Борзилов также придерживается мнения, что резкого роста цен с 1 января ожидать не стоит. "Производители товаров начинают закладывать фактор увеличения НДС в цену, чтобы не допустить резкого скачка с 1 января 2019 года. Никаких предпосылок для возникновения неблагоприятной ситуации с 1 января нет", - отметил он.



В пресс-службе крупного продовольственного ретейлера "Магнит" подчеркнули, что часть потребительской корзины имеет льготную ставку НДС, потому этот фактор на них не повлияет.



"Повышение цен ожидается только на те товары, которые облагаются НДС 18%, это не вся продукция, представленная на прилавках магазинов. Повышение не коснется товаров основной потребительской корзины. Льготная 10% ставка налога сохраняется для реализация основных видов продуктов питания (хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, рыба, овощи, фрукты и другие), детских и медицинских товаров и других. Таким образом, повышение НДС не затронет социально значимые категории продукции", - сказал представитель компании, добавив, что по остальным видам продукции компания, понимая важность этих товаров для покупателей, прорабатывает варианты минимизации для потребителей последствий повышения НДС.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558845/ Источник: "ТАСС" ← Дракенмиллер: рынок акций и экономику США ждут проблемы ВТО: ограничения затронули международную торговлю на $481 млрд в год → Новости net.finam.ru