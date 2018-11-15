«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:33 Экономика США находится на поздней стадии экономического цикла, при этом ужесточение монетарного курса Федеральной резервной системы ведет к проблемам для рынка акций и американских компаний, полагавшихся на низкую стоимость заемного капитала.



Известный американский финансист Стэнли Дракенмиллер, основатель Duquesne Capital, также управлявший фондом Quantum Джорджа Сороса, в интервью изданию Wall Street Journal заявил о том, что ситуация в американской экономике и на рынке акций сопоставима с периодом до начала финансового кризиса 2008 г.



По оценкам Дракенмиллера, чье личное состояние составляет $4,8 млрд, по данным Forbes, повышение процентных ставок и ужесточение финансовых условий в экономике США приведут к росту банкротств среди компаний.



"Защитные" акции на американском рынке растут с мая этого года. При этом все экономически чувствительные акции остаются в минусе с мая. Эта динамика показывает, что мы находимся на очень, очень позднем этапе цикла. Это такие же признаки, как и в 2007 г. ФРС опоздала с повышением процентных ставок на несколько лет. На мой взгляд, сейчас им лучше занять выжидательную позицию, а не продолжать ужесточение монетарной политики.



Объем рынка заемного кредитования сегодня в США в 2 раза больше, чем в 2007 г. Количественное смягчение со стороны Федрезерва привело к неэффективному размещению капитала в больше объеме, чем когда-либо на моей памяти.



Мы живем в эпоху, когда в экономике происходят наиболее серьезные прорывные инновации с периода 1880-х гг., но при этом до недавнего времени практически не было каких-либо крупных банкротств. По мере того как количественное смягчение со стороны ФРС становится количественным ужесточением, станет очевидно, что в экономике США появилось много "зомби-компаний" и они подвержены серьезным рискам".



В октябре 2018 г. Стэнли Дракенмиллер заявлял о том, что "ФРС убьет "зомби-компании" в ритейл-секторе", прогнозируя увеличение банкротств среди американских компаний.



Портал "Вести.Экономика" ранее отмечал тенденцию по увеличению числа компаний в развитых странах, которые не способны генерировать денежные потоки, оставаясь на плаву лишь за счет постоянного рефинансирования старых долгов и привлечения новых кредитов.



На эту проблему также обратили внимание в Банке международных расчетов в докладе, опубликованном в конце сентября 2018 г.



Признаки "зомби-компаний" на сегодняшний день демонстрируют не только отдельные фирмы, но и в целом многие развитые страны мира, в частности Великобритания, Италия, Япония и ряд других государств. Помимо наличия огромной долговой нагрузки, превышающей или сопоставимой с объемами ВВП (89,1% для Британии, 132% для Италии, 198,7% для Японии, по данным МВФ за 2017 г.), центральные банки этих стран (Банк Англии, Банк Японии, ЕЦБ в еврозоне) спустя 10 лет после финансового кризиса продолжают печатать деньги, покупая облигации и акции (в случае Банка Японии) для поддержки экономики и финансового сектора стран.

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