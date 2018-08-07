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Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
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«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:21 Сбербанк обошел "Роснефть" и стал самой дорогой российской компанией по капитализации на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.
К моменту закрытия торгов обычные акции Сбербанка выросли на 0,96% до 199,4 рубля, а привилегированные — на 0,52% до 172,9 рубля. Таким образом, капитализация компании достигла 4,47 триллиона рублей.
Акции Роснефти, в свою очередь, к закрытию торгов упали на 0,18% — до 411,1 рубля, капитализация снизилась до 4,36 триллиона рублей. Третьей компанией по капитализации стал "Лукойл" с показателем 3,6 триллиона рублей. "Роснефть" опережала Сбербанк в списке самых дорогих компаний России с августа.
Сбербанк 15 ноября уже догонял "Роснефть" по капитализации, которая тогда также опустилась ниже 5 триллионов рублей.
"Роснефть", в свою очередь, 4 ноября поставила рекорд по капитализации, которая достигла в этот день 5,541 триллиона рублей. Однако снижение нефтяных котировок привело к коррекции вниз цены акций компании.