Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 23 ноября 2018 года, пятница , 10:44:29 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    65.61 -0,34    74.8 -0,35
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1279.69 Мб информации:

  • 541187 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Российские компании

Сбербанк стал самой дорогой российской компанией

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:21    Сбербанк обошел "Роснефть" и стал самой дорогой российской компанией по капитализации на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.

К моменту закрытия торгов обычные акции Сбербанка выросли на 0,96% до 199,4 рубля, а привилегированные — на 0,52% до 172,9 рубля. Таким образом, капитализация компании достигла 4,47 триллиона рублей.
 
Акции Роснефти, в свою очередь, к закрытию торгов упали на 0,18% — до 411,1 рубля, капитализация снизилась до 4,36 триллиона рублей. Третьей компанией по капитализации стал "Лукойл" с показателем 3,6 триллиона рублей. "Роснефть" опережала Сбербанк в списке самых дорогих компаний России с августа.
 
Сбербанк 15 ноября уже догонял "Роснефть" по капитализации, которая тогда также опустилась ниже 5 триллионов рублей.
 
"Роснефть", в свою очередь, 4 ноября поставила рекорд по капитализации, которая достигла в этот день 5,541 триллиона рублей. Однако снижение нефтяных котировок привело к коррекции вниз цены акций компании.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558843/

Дизельное топливо в РФ за неделю подорожало на 2,2%Дракенмиллер: рынок акций и экономику США ждут проблемы
Просмотров: 82
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,02 сек.

Сбербанк стал самой дорогой российской компанией

«Нефть России», 23.11.18, Москва, 10:21   Сбербанк обошел "Роснефть" и стал самой дорогой российской компанией по капитализации на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.

К моменту закрытия торгов обычные акции Сбербанка выросли на 0,96% до 199,4 рубля, а привилегированные — на 0,52% до 172,9 рубля. Таким образом, капитализация компании достигла 4,47 триллиона рублей.
 
Акции Роснефти, в свою очередь, к закрытию торгов упали на 0,18% — до 411,1 рубля, капитализация снизилась до 4,36 триллиона рублей. Третьей компанией по капитализации стал "Лукойл" с показателем 3,6 триллиона рублей. "Роснефть" опережала Сбербанк в списке самых дорогих компаний России с августа.
 
Сбербанк 15 ноября уже догонял "Роснефть" по капитализации, которая тогда также опустилась ниже 5 триллионов рублей.
 
"Роснефть", в свою очередь, 4 ноября поставила рекорд по капитализации, которая достигла в этот день 5,541 триллиона рублей. Однако снижение нефтяных котировок привело к коррекции вниз цены акций компании.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Сентябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Октябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Ноябрь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  